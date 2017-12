Kritik von Tierschützern: Affe als Balljunge bei Spiel von Poldi-Klub

"Grausige Show-Einlage": Aktion sorgt für Wirbel - vor 46 Minuten

OSAKA - Lukas Podolski hat sich mittlerweile in Japan eingelebt. Was allerdings am vergangenen Wochenende beim Auswärtsspiel für seinen neuen Klub Kobe passierte, dürfte ein Kulturschock für den Kölner gewesen sein. Dort dribbelte plötzlich ein Affe am Anstoßkreis.

Da steht er, in einem roten Trikot, kurze Hose - und dribbelt elegant mit der Unterseite des Fußes: Vergangenes Wochenende setzte der japanische Klub Cerezo Osaka einen Affen als Balljungen ein. Selbst für das Land in Fernost, in dem andere Sitten herrschen, scheint die Aktion ungewöhnlich. Während der tierische Anstoß im Netz für Gelächter sorgt, kritisieren deutsche Tierschützer den Vorfall.

Andere Länder, andere Sitten. In der J-League bringt ein Affe (!!) den Ball. pic.twitter.com/NCP7zQFPGS — DAZN DE (@DAZN_DE) 26. November 2017

Oft werden die Tiere mit Elektroschocks dressiert. Ob das in diesem Fall auch so war, ist unklar. Der Vegan-Blog, der von der Tierrechtsorganisation Peta betrieben wird, spricht von "Missbrauch" an dem Tier, von einer "grausigen Show-Einlage".

Mit einem artgerechten Affenleben habe das rein gar nichts zu tun, kritisiert Peta und appelliert dabei auch an Lukas Podolski, der mit seinem Klub Vissel Kobe in Osaka zu Gast war. "Hat Lukas Podolski vergessen, wie viele Fans aus seiner Heimat seine Karriere weiterhin verfolgen?", heißt es im Vegan-Blog. "Bei diesen hätte er mit einem Statement gegen Tierquälerei viel erreichen können." Lukas Podolski selbst hat bislang noch nicht reagiert.

tl