KSC bindet Alois Schwartz: Neuer Kontrakt bis 2020

KARLSRUHE - Der Karlsruher SC hat den Vertrag mit Trainer Alois Schwartz kurz vor Saisonbeginn bis zum 30. Juni 2020 verlängert. Das bestätigte KSC-Präsident Ingo Wellenreuther am Mittwoch auf der Jahrespressekonferenz des Fußball-Drittligisten im badischen Forst.

Da hat Alois Schwartz gut lachen. Der ehemalige Trainer des 1. FC Nürnberg steht bis 2020 an der Seitenlinie des Drittligisten Karlsruher SC. Foto: dpa



Der Kontrakt war zunächst bis 2019 befristet gewesen. "Wir sind froh, dass wir in Alois Schwartz den richtigen Mann gefunden haben, der nicht nur innerhalb des Teams, sondern auch außerhalb bei den Zuschauern und Fans eine hohe Akzeptanz findet", sagte der CDU-Bundestagsabgeordnete Wellenreuther vor dem Saisonstart bei Eintracht Braunschweig am Freitag (19 Uhr). Zudem habe er "der Mannschaft wieder die Stabilität zurückgegeben".

Auch Co-Trainer Dimitrios Moutas verlängerte seinen Kontrakt bis 2020. Der 51-jährige Schwartz hatte die KSC-Profis in der vergangenen Saison nach einem Fehlstart vor dem siebten Spieltag übernommen und in der Rückrunde auf den Aufstiegs-Relegationsplatz geführt. Dort scheiterte der Club dann jedoch am Zweitligisten FC Erzgebirge Aue.

