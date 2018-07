Es ist ein ganz besonderes Event, das im Rahmen der Leichtathletik-DM auf dem Nürnberger Hauptmarkt ausgetragen wird: Kugelstoßen unter freiem Himmel. Bei den Männern dominierte David Storl. Er setzte sich mit 21,26 m klar vor Patrick Müller (Neubrandenburg/19,49) und Tobias Dahm (Sindelfingen/19,38) durch und gewann seinen achten Titel in Serie. Der 27-Jährige Storl war bereits 2013 Weltmeister in seiner Disziplin und gewann bei den Olympischen Spielen 2012 in London Silber. Die zahlreichen Zuschauer auf dem Hauptmarkt sorgten während des gesamten Wettbewerbs für tolle Stimmung. © Sportfoto Zink / ThHa