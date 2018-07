Mit 0:2 hat die Zweitliga-Mannschaft der SpVgg Greuther Fürth am Freitagabend ihr Testspiel gegen den FC Liefering, ein Farmteam von Red Bull Salzburg verloren. Hier gibt's die Bilder.

Es ist ein ganz besonderes Event, das im Rahmen der Leichtathletik-DM auf dem Nürnberger Hauptmarkt ausgetragen wird: Kugelstoßen unter freiem Himmel. Den Auftakt machten am Freitag um 17 Uhr die Para-Athleten.

Bei warmen Temperaturen um die 26 Grad standen für das Kleeblatt am fünften Tag im Trainingslager in Haus im Ennstal zu Beginn nur taktische Einheiten zur Spieleröffnung an. Trotzdem sorgte Trainer Damir Buric dafür, dass seine Jungs später ordentlich ins Schwitzen kamen.