Kugelstoßen auf dem Hauptmarkt: Storl und Schwanitz siegen

Athleten zeigen Top-Leistung vor traumhafter Kulisse in der Altstadt - vor 27 Minuten

NÜRNBERG - Es ist ein ganz besonderes Event, das im Rahmen der Leichtathletik-DM auf dem Nürnberger Hauptmarkt ausgetragen wird: Kugelstoßen unter freiem Himmel in der Altstadt. Paralympische Athleten, Frauen und Männer kämpfen um die Deutsche Meisterschaft.

Malerische Kulisse, Sport auf Weltklasseniveau und die Romantik eines lauen Sommerabends - all das bekamen die Zuschauer am Freitagabend beim Kugelstoßen auf dem Nürnberger Hauptmarkt zu sehen. Den Auftakt machten die Para-Athelten: Der weiteste Stoß insgesamt ging auf das Konto von Sebastian Dietz (LAV Bünde; F36). Er kam mit der Vier-Kilo-Kugel auf 14,77 Meter. Mit der Sechs-Kilo-Kugel ging es für Frank Tinnemeier (TSV Hillentrup; F63), der mit einer Prothese am linken Bein stößt, auf stolze 14,50 Meter – er verbesserte damit seinen eigenen deutschen Rekord.

Bilderstrecke zum Thema Kugelstoßen auf dem Hauptmarkt: Die Para-Athleten legen los Es ist ein ganz besonderes Event, das im Rahmen der Leichtathletik-DM auf dem Nürnberger Hauptmarkt ausgetragen wird: Kugelstoßen unter freiem Himmel. Den Auftakt machten am Freitag um 17 Uhr die Para-Athleten.



Bei den Frauen erkämpfte sich die Kugelstoß-Europameisterin Christina Schwanitz ihren sechsten nationalen Titel seit 2011. Die 32-Jährige vom LV 90 Erzgebirge setzte sich mit persönlicher Saisonbestleistung von 20,06 Metern durch. Zweite vor stimmungsvoller Kulisse und begeisterten Fans wurde Alina Kenzel aus Waiblingen (18,21 Meter) vor Titelverteidigerin Sara Gambetta vom SV Halle/Saale (17,79 Meter). Christina Schwanitz feierte nach einjähriger Babypause in diese Saison im elften Wettkampf nun schon den zehnten Sieg.

Bilderstrecke zum Thema Kugelstoßen auf dem Hauptmarkt: Die Frauen zeigen Topform Es ist ein ganz besonderes Event, das im Rahmen der Leichtathletik-DM auf dem Nürnberger Hauptmarkt ausgetragen wird: Kugelstoßen unter freiem Himmel. Die Frauen präsentierten sich vor der außergewöhnlichen Kulisse in toller Form - allen voran Christina Schwanitz.



Bei den Männern setzte David Storl ein Ausrufezeichen. Er siegte mit 21,26 klar vor Patrick Müller (Neubrandenburg/19,49) und Tobias Dahm (Sindelfingen/19,38) und gewann seinen achten Titel in Serie. Die EM-Norm (20,00 Meter) hat damit aber bisher nur der dreimalige Europameister Storl geknackt. Eine kurze Zwangspause gab es nach etwa der Hälfte der Männerkonkurrenz, weil sich ein Teil des massiven Kugelstoßbalkens gelöst hatte. Der 27-Jährige Storl war bereits 2013 Weltmeister in seiner Disziplin und gewann bei den Olympischen Spielen 2012 in London Silber. Die zahlreichen Zuschauer auf dem Hauptmarkt sorgten während des gesamten Wettbewerbs für tolle Stimmung.

Bilderstrecke zum Thema Kugelstoßen am Hauptmarkt: David Storl trumpft auf Es ist ein ganz besonderes Event, das im Rahmen der Leichtathletik-DM auf dem Nürnberger Hauptmarkt ausgetragen wird: Kugelstoßen unter freiem Himmel. Bei den Männern dominierte David Storl.



dom/dpa