Kultfasching der alternativen Art: 25 Jahre Dullnraamer

Im Kulturforum ist am Freitag Premiere der Jubiläums-Sidzung - vor 50 Minuten

FÜRTH - Zum 25. Mal tanzt der Ratz: Wie Fasching mit politkabarettistischer Keule und reichlich Rockmusik geht, führen die 21 Damen und Herren des Dullnraamer-Ensembles Jahr für Jahr vor — meist zum Schrecken der Fans herkömmlicher Narrenrituale. Dabei haben die Dullnraamer-Gründer Ute (Texte und Regie) und Uwe (Gesang und Rampensau) Weiherer in jungen Jahren selbst im Nürnberger Fasching losgelegt, um schließlich 1994 ganz neu anzufangen. Ein Vierteljahrhundert Dullnraamer nehmen die FN zum Anlass, die Weiherers mit Satzanfängen auf ihre Schlagfertigkeit zu testen.

Gut drauf: Bei einer Dullnraamer-Sidzung — hier ein Bild aus dem Vorjahr — sind neben Polit-Sketchen und Ulk-Werbespots auch Mitsingen und Mitmachen angesagt. Tipp für Erstbesucher: Die Liveband mag’s rockig. © Fotos: Hans Winckler



Gut drauf: Bei einer Dullnraamer-Sidzung — hier ein Bild aus dem Vorjahr — sind neben Polit-Sketchen und Ulk-Werbespots auch Mitsingen und Mitmachen angesagt. Tipp für Erstbesucher: Die Liveband mag’s rockig. Foto: Fotos: Hans Winckler



Das Beste an der Veitshöchheimer Sitzung ist. . .

. . .nix.

Unsere Faschingsorden aus alten Nürnberger Zeiten haben wir. . .

. . .teilweise für die Dullnraamer aufgehoben. Immer dann, wenn wir Mützendeppen spielen, sind sie im Einsatz.

Die erste "Sidzung" 1994 war. . .

. . .hier im alten Kulturforum Schlachthof. Damals ging es um Themen wie etwa das Waldsterben, den ersten BSE-Alarm, das erste Jahrhundert-Hochwasser und den Skandal um Claudia Schiffer, als sie ein Lagerfeld-Kleid mit arabischen Schriftzeichen trug. Unser erster verulkter Werbespot war übrigens der Bacardi-Spot. Aus dem "Bacardi-Feeling" wurde bei uns das "Parkbank-Feeling" mit einem Obdachlosen. Leider immer noch ein topaktuelles Video.

Wenn Markus Söder zu uns käme, . . .

. . .dann hätte er viel Spaß mit uns. Außerdem kann man sich gar nicht vorstellen, dass er überhaupt bei den Dullnraamern vorbeischaut.

Auf den Schlachtruf "Gully Gully" kamen wir, . . .

. . .weil ein Dullnraamer nun mal ein Kanalarbeiter ist. Und wo arbeitet er? Wir hatten auch mal eine türkische Version, "Gülle Gülle", die hat sich zwar nicht auf der Bühne, doch immerhin im Ensemble durchgesetzt. Aber wie sagen wir immer: Das Ensemble hat seine eigenen Gesetze. Eine Woche lang fühlt man sich wie in einer riesigen WG.

Alkohol und Fasching. . .

. . .stellt sich für uns nicht als ein Problem dar, weil es bei den Dullnraamern während der Proben überhaupt keinen Alkohol gibt. Es ist kein Thema. Es sei denn, Sie wollen jetzt wissen, wie es im herkömmlichen Fasching zugeht. Wir glauben allerdings, das wollen Sie nicht wissen.

Immer besser wurde bei den Dullnraamern in 25 Jahren. . .

Nichts zu bereuen: Die Dullnraamer-Chefs Uwe und Ute Weiherer.



Nichts zu bereuen: Die Dullnraamer-Chefs Uwe und Ute Weiherer.



. . .eindeutig das Ensemble. Immer kreativer, immer disziplinierter. Es entwickelte sich im Lauf der Zeit zu einem wunderbaren Kollektiv.

Ein Sketch, den wir bereut haben:

"Bereut" haben wir keinen, aber manchen hinterfragt. Und uns manchmal gewundert, wie wir überhaupt auf die Idee gekommen sind.

Das Fürther Faschingspublikum. . .

. . .kennen wir nicht. Wir kennen nur Menschen, die zu uns kommen und sagen: Ich mag keinen Fasching.

Das netteste Kompliment unserer Fans war,. . .

. . .als Zuschauer aus Köln sagten: Ihr seid besser als die Stunksitzung. Noch schöner ist aber, wenn der Franke sich von seiner Sitzbank erhebt, mitmacht und Spaß hat.

Unsere Kritiker bemängeln. . .

. . .meistens mangelnde Sensibilität. Nach drei Stunden Programm stehen sie dann mit ihrem Tee in der Hand am Ausgang und merken Stellen an, bei denen wir ihrer Meinung nach zu weit gegangen sind. Wir merken nach all den Jahren, dass das Land prüder, unfreier, ernster und verkrampfter geworden ist. Einen am Kreuz singenden Jesus haben wir uns vor ein paar Jahren noch erlauben können. Inzwischen würde das unter Garantie für riesigen Ärger sorgen.

Der Bayerische Rundfunk sollte sich mal wieder bei den Dullnraamern blicken lassen, weil . .

Können Sie streichen, denn er ist diesmal tatsächlich dabei. Und wir beide waren dabei, als der BR die erste "Fastnacht in Franken"-Sitzung 1987 machte, damals noch in Lichtenfels. Dieses Erlebnis war allerdings ein ganz entscheidender Anstoß, zu sagen, wir steigen aus dem herkömmlichen Fasching aus. Aber das ist Vergangenheit.

Witzig an Martin Schulz ist. . .

. . .nichts, es sei denn, man empfindet Tragikomik als Witz. Natürlich ist Schulz bei unserer Jubiläums-Sidzung fällig, aber nicht nur er, sondern die Sozen an sich. Wir haben sie eigentlich alle lieb.

An der Großen Koalition freut uns. . .

. . .nichts, weder aus unserer privaten Sicht, noch als Kabarettisten. Zu dem Thema können wir eigentlich all das wiederholen, was wir schon in den vergangenen vier Jahren gesagt haben.

Eine Dullnraamer-Sidzung ohne Trump-Sketch. . .

. . .wäre besser. Eigentlich möchten wir ja keine Sketche über Trump machen. Aber wir müssen. Er steht ja ständig im Weg rum. Allerdings gibt es außer ihm noch einige Verrückte mehr auf der Welt. Denken Sie an den Durchgeknallten aus Nordkorea, an den Großen Sultan aus der Türkei, an Orbán und Kurz — wo soll man aufhören? Von unseren Pflaumen in der AfD ganz zu schweigen. In unserem Land ist genug los, da braucht es eigentlich gar keinen Trump.

"Dullnraamer-Sidzung 2018 — 25 Jahre Kultfasching": Premiere am Freitag, 20 Uhr, Kulturforum (Würzburger Straße 2). Weitere Termine: 3., 9., 10. Februar (je 20 Uhr). Karten im FN-Ticket-Point (Schwabacher Straße 106, Tel. 2 16 27 77) und an der Abendkasse.

Interview: MATTHIAS BOLL