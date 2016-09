Kumbela knipst zweimal - FCH schockt Stuttgart

Braunschweig durch Sieg in Aue weiter Tabellenführer - vor 19 Minuten

STUTTGART - Der vierte Spieltag in der 2. Bundesliga startete mit einem packenden Schwaben-Duell. Absteiger Stuttgart zog im Heimspiel gegen Heidenheim den Kürzeren. Derweil grüßt Braunschweig durch den vierten Sieg im vierten Spiel weiter souverän von der Zweitliga-Spitze.

Ex-Fürther Domi Kumbela sorgte mit seinen zwei Treffern für den 2:0-Auswärtssieg von Eintracht Braunschweig bei Aufsteiger Aue. © dpa/Sebastian Kahnert



VfB Stuttgart - 1. FC Heidenheim 1:2

Der VfB Stuttgart hat im Kampf um die direkte Rückkehr in die Bundesliga einen Dämpfer hinnehmen müssen. An seinem 123. Geburtstag unterlag der Traditionsclub im Schwaben-Derby dem 1. FC Heidenheim mit 1:2 (0:0). In einer erst in der Schlussphase spannenden Partie köpfte John Verhoek am Freitagabend die Gäste in der 69. Minute in Führung. Drei Minuten später sorgte VfB-Verteidiger Toni Sunjic ebenfalls per Kopf für den zwischenzeitlichen Ausgleich, Tim Skarke (76.) traf erneut nur drei Minuten später zum Endstand. Weltmeister Kevin Großkreutz feierte vor 52 200 Zuschauern nach mehrmonatiger Verletzungspause sein Comeback für die Stuttgarter.

Erzgebirge Aue - Eintracht Braunschweig 0:2

Tabellenführer Eintracht Braunschweig bleibt in der 2. Bundesliga das Maß der Dinge. Das Team von Coach Torsten Lieberknecht gewann am Freitagabend beim Aufsteiger FC Erzgebirge Aue mit 2:0 (1:0) und ist nach dem vierten Sieg als einziges Team weiter verlustpunktfrei. Vor 8050 Zuschauern sorgte Dominick Kumbela (10./89.) für beide Tore. Aue war nach dem schnellen Rückstand die etwas überlegenere Mannschaft, konnte aber gegen die auf Konter ausgerichteten Gäste keinen Vorteil schlagen. Zum Schluss hin drückte Aue vehement, aber Kumbela machte mit einem Heber aus 20 Metern alles klar. Für Aue war es die dritte Niederlage.

dpa/cf