Kurioses Gegentor: Duisburgs siegt trotz Flekken-Blackouts

Zebra-Keeper griff zur Trinkflasche und kassierte unglücklichen Treffer - vor 35 Minuten

DUISBURG - Neue Runde im Tabellenkeller der 2. Liga: Während das Kleeblatt einen wichtigen Sieg gegen Braunschweig feierte, musste Kaiserslautern parallel in Aue Punkte lassen. Für die kurioseste Szene des Spieltags sorgte allerdings ein Torwart-Blackout in Duisburg.

Auf dem falschen Fuß erwischt: Schanzer-Stürmer Stefan Kutschke nutzte einen Fehler von Duisburg-Keeper Mark Flekken zum 1:1-Ausgleich - am Ende gewannen aber trotzdem die Zebras. © Ina Fassbender/dpa



SpVgg Greuther Fürth - Eintracht Braunschweig 2:1 (1:1)

Durch den knappen Heimsieg gegen Braunschweig kletterte das Kleeblatt vorübergehend auf Rang 15. Den ausführlichen Spielbericht gibt es hier.

MSV Duisburg - FC Ingolstadt 2:1 (1:1)

Der MSV Duisburg bleibt im Aufstiegsrennen. Am Samstag gewann der Zweitligist mit 2:1 (1:1) gegen den FC Ingolstadt und ist nun punkgleich mit dem Tabellendritten Holstein Kiel. In einer turbulenten Anfangsphase scheiterte erst FCI-Stürmer Stefan Kutschke (11.) vom Elfmeterpunkt, kurz darauf markierte Ahmet Engin (13.) die MSV-Führung.

Und als der MSV nach einem aberkannten Tor von Enis Hajri (17.) noch reklamierte, traf Kutschke (18.) nach einem Torwartpatzer zum Ausgleich. Duisburgs Keeper Mark Flekken drehte sich um, um einen Schluck aus seiner Trinkflasche zu nehmen und verpennte so den Ingolstädter Angriff. Außerdem sah Almog Kohen (44.) nach einem Tritt ins Gesicht des Gegners die Rote Karte. Das Siegtor erzielte Boris Tashchy (66./Foulelfmeter).

Erzgebirge Aue - 1. FC Kaiserslautern 2:1 (1:0)

Der FC Erzgebirge Aue hat den Hoffnungen des 1. FC Kaiserslautern auf den Verbleib in der 2. Fußball-Bundesliga wieder einen gehörigen Dämpfer verpasst. Im Abstiegskampf-Duell feierten die Sachsen am Samstag einen 2:1 (1:0)-Erfolg. Pascal Köpke (2. Minute) und Ridge Munsy (63.) machten den ersten Sieg der Auer in diesem Jahr perfekt. Sie verbesserten sich auf Rang 14.

Ausrutscher in Aue: Die Roten Teufel mussten sich dem FC Erzgebirge geschlagen geben. © Robert Michael/dpa



Der FCK, der durch Stipe Vucur (67.) nur den Anschlusstreffer schaffte und in Aue noch nie gewinnen konnte, bleibt Letzter. Nach der Amtsübernahme von Michael Frontzeck war es die zweite Niederlage bei drei Siegen. Der Rückstand auf einen Nichtabstiegsplatz beträgt sechs Punkte.

Union Berlin - SV Sandhausen 2:1 (2:0)

Fußball-Zweitligist 1. FC Union Berlin hat seine Chance auf den Bundesliga-Aufstieg gewahrt. Die Köpenicker gewannen am Samstag mit 2:1 (2:0) gegen den SV Sandhausen und rückten mit 34 Punkten wieder näher an die Tabellenspitze heran.

Steven Skrzybski (4.) und Kristian Pedersen (20.) erzielten die Tore für die vor allem im ersten Abschnitt starken Berliner zum sechsten Heimsieg im sechsten Zweitligaspiel gegen Sandhausen. Philipp Förster (48.) sorgte vor 18.974 Zuschauern im Stadion An der Alten Försterei für den Anschluss-Treffer der Kurpfälzer, die nur noch einen Zähler vor den Berliner liegen.

Jahn Regensburg - Fortuna Düsseldorf 4:3 (2:3)

Jahn Regensburg hat Aufstiegsaspirant Fortuna Düsseldorf nach einem Fußball-Spektakel die bitterste Niederlage der laufenden Zweitliga-Saison zugefügt. Der Aufsteiger konnte am Freitagabend einen demoralisierenden 0:3-Rückstand nach 15 Minuten im eigenen Stadion noch in einen grandiosen 4:3 (2:3)-Erfolg verwandeln. Marco Grüttner (37. Minute), Jonas Nietfeld (40.), Marvin Knoll mit einem verwandelten Foulelfmeter (60.) und Sargis Adamyan (65.) sorgten vor 10.963 Zuschauern für das Regensburger Comeback.

Rouwen Hennings (3.), Benito Raman (13.) und Takashi Usami (15.) trafen für die anfangs furiosen Düsseldorfer, die den Sprung auf Platz eins verpassten. Kaan Ayhan verpasste bei einem Pfostenschuss das 4:0 für die Fortuna (20.), die danach den Sieg aus der Hand gab. Regensburg rückte auf Platz vier vor und ist im Aufstiegskampf dabei.

Arminia Bielefeld - Dynamo Dresden 2:3 (1:0)

Die Erfolgsserie von Arminia Bielefeld ist gerissen. Die zuvor in fünf Partien unbesiegten Arminen verloren am Freitagabend ihr Heimspiel überraschend mit 2:3 (1:0) gegen Dynamo Dresden und konnten trotz Führungstor durch Florian Hartherz (28. Minute) nicht mit einem weiteren Erfolg zum Tabellendritten Holstein Kiel aufschließen.

Denn nach der Pause drehten die starken Gäste auf: Moussa Koné (48.) und Lucas Röser (64.) trafen zum 2:1, ehe Arminia-Stürmer Andreas Voglsammer (76.) per Foulelfmeter ausglich. Doch Dresdens Röser (79.) setzte wenig später den Schlusspunkt und verhalf seiner Mannschaft so zum Sprung auf Tabellenrang neun.

dpa / apö