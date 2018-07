Kurz nach Dänemark-Wechsel: Kehrt Drexler schon zurück?

HAMBURG/HERNING - Deutschland, Dänemark - und nun wieder Deutschland? Der vom Fußball-Zweitligisten Holstein Kiel zum FC Midtjylland gewechselte Dominick Drexler könnte schon sehr bald nach Deutschland zurückkehren. Sollte der Preis stimmen, wären die Dänen bereit, ihren Neuzugang gleich wieder ziehen zu lassen.

Dominick Drexler sorgte bei Holstein Kiel, der Überraschungsmannschaft der vergangenen Zweitliga-Saison, für Furore. Foto: Sportfoto Zink / DaMa



Für den dänischen Meister aus Herning hat der Mittelfeldspieler noch kein Testspiel absolviert. Grund ist das große Interesse an dem 28-Jährigen und ein möglicher erneuter Wechsel. In der Bundesliga sollen Mainz 05 und andere Vereine an dem Profi interessiert sein.

Der dänische Meister hat Drexler für 2,5 Millionen Euro von Holstein Kiel verpflichtet und ihm einen Vierjahresvertrag gegeben. Im dänischen Fußball-Magazin Tipsbladet hat Midtjyllands Trainer Svend Graversen zugegeben, dass der Verein wisse, in Drexler einen Spieler "zu einem Preis unter dem Marktwert gekauft" zu haben. Graversen bestätigte, dass größere Vereine an Drexler interessiert seien.

Bei einem Weiterverkauf verlangen die Dänen mindestens vier Millionen Euro. Drexler hat in 34 Pflichtspielen der vergangenen Saison 14 Tore für die Kieler erzielt und zwölf Vorlagen gegeben. In der Saison 2013/14 spielte der Angreifer bei der SpVgg Greuther Fürth, konnte sich beim Kleeblatt allerdings nicht durchsetzen.

