Kurz vor Olympia: So ist das deutsche Team in Form

Seit: 1924

Turnus: alle vier Jahre

Termin: 9. bis 25. Februar 2018

Ort: Pyeongchang

Kurzbeschreibung: Vom 9. bis zum 25. Februar werden in Pyeongchang (Südkorea) die Olympischen Winterspiele 2018 veranstaltet. In sieben Sportarten und 15 Disziplinen messen sich die besten Sportler aus 90 Nationen. Aus Deutschland gehen über 110 Sportlerinnen und Sportler an den Start. Pyeonchang liegt etwa 130 Kilometer östlich der Hauptstadt Seoul im schneereichen Taebaek-Gebirge. Nach den Sommerspielen 1988 in Seoul sind dies die zweiten Olympischen Spiele in Südkorea.



Veranstalter: Internationales Olympisches Komitee

Teilnehmer: 90 Nationen

Internet: www.pyeongchang2018.com

