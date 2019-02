Spektakulär sieht anders aus: Dank einer überragenden Defensive und starken Nerven von Star-Quarterback Tom Brady haben die New England Patriots zum sechsten Mal den Super Bowl gewonnen. Die unterlegenen Los Angeles Rams waren auf der größten Football-Bühne überfordert. Aber nicht nur das Spiel war über weite Strecken zäh, auch die sonst so aufregende Halbzeitshow bot nicht wirklich ein Spektakel. Hier gibt's alle Bilder! © KEVIN C. COX, AFP