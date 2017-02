Kutschke knallt Aue ab, Stuttgart marschiert voran

Dresden gewinnt mit 4:1 im Erzgebirge - Terodde trifft erneut - vor 30 Minuten

AUE/STUTTGART - Der VfB Stuttgart baut seinen Vorsprung an der Tabellenspitze mit dem 2:0 gegen Kaiserslautern aus - auch dank Simon Terodde, der nun Burgstaller überholt und sich an die Spitze der Torjägerliste gesetzt hat. Aue hingegen kassiert gegen Dynamo Dresden eine empfindliche Niederlage, bei der ein Ex-Cluberer doppelt traf.

Stefan Kutschke, die Leihgabe des 1. FC Nürnberg, traf wieder für Dynamo Dresden. © dpa



Erzgebirge Aue - Dynamo Dresden 1:4 (0:4)

FC Erzgebirge Aue hat im Kampf um den Klassenverbleib einen herben Rückschlag hinnehmen müssen. Im Duell der Aufsteiger verloren die Erzgebirgler am Sonntag zu Hause gegen Dynamo Dresden mit 1:4 (0:4) und bleiben nach fünf Punkten aus fünf Rückrundenspielen Tabellenletzter.

Vor rund 10.000 Zuschauern sorgten Jannik Müller (16. Minute), Niklas Kreuzer (21.) und Stefan Kutschke (39./45.+2) für den ersten Sieg der Dresdner im Erzgebirge seit fast 21 Jahren. Die Gäste waren in dem Traditionsduell das klar bessere Team. Für die schwachen Hausherren erzielte Dimitrij Nazarov per Foulelfmeter (60.) den einzigen Treffer.

VfB Stuttgart - 1. FC Kaiserslautern 2:0 (0:0)

Der VfB Stuttgart hat den Ausrutscher von Hannover 96 ausgenutzt und seine Tabellenführung ausgebaut. Einen Tag nach dem Remis der Niedersachsen gegen Arminia Bielefeld bezwangen die Schwaben den 1. FC Kaiserslautern mit 2:0 (0:0).

Vor 52.100 Zuschauern erzielten Torjäger Simon Terodde (58. Minute) und Berkay Özcan (88.) am Sonntag die Treffer für die Gastgeber. Der Vorsprung der Stuttgarter auf den ersten Verfolger Hannover wuchs nach dem fünften Sieg in Serie auf fünf Punkte. Kaiserslautern verlor erstmals nach drei Partien ohne Niederlage. Die Mannschaft von Trainer Norbert Meier rutschte auf Rang 13 ab.

Hannover 96 - Arminia Bielefeld 2:2 (1:2)

Hannover 96 hat im Aufstiegskampf einen Rückschlag hinnehmen müssen. Die Niedersachsen kamen am Samstag gegen Arminia Bielefeld nicht über ein 2:2 hinaus. Zwar belegt das Team von Trainer Daniel Stendel weiter Platz zwei hinter dem VfB Stuttgart. Durch die Siege der Verfolger Union Berlin und Eintracht Braunschweig am Freitag hat sich die Situation aber zugespitzt.

Vor 36.700 Zuschauern brachten Christoph Hemlein (28. Minute) und Fabian Klos (45., Foulelfmeter) die abstiegsbedrohten Gäste zweimal in Führung. Martin Harnik (38., Foulelfmeter) und Salif Sane (58.) schafften jeweils den Ausgleich.

Fortuna Düsseldorf - 1. FC Heidenheim 0:0

Fortuna Düsseldorf wartet weiter auf den ersten Sieg in der Rückrunde. Am Samstag musste sich die Mannschaft von Trainer Friedhelm Funkel mit einem 0:0 im Heimspiel gegen den 1. FC Heidenheim begnügen und konnte auch das neunte Ligaspiel hintereinander nicht gewinnen.

Heidenheim bleibt vorerst Tabellenfünfter und verlor im Aufstiegskampf an Boden. Vor 20.178 Zuschauern war die Fortuna im zweiten Abschnitt das etwas engagiertere Team, agierte in der Offensive aber nicht effektiv genug. Die Gäste vergaben ihre besten Torchancen durch John Verhoek (12. Minute) und Tim Kleindienst (76.).

Union Berlin - 1860 München 2:0 (1:0)

Der 1. FC Union Berlin hat in der 2. Bundesliga den Aufstiegs-Relegationsplatz drei gefestigt. Die Köpenicker gewannen am Freitagabend gegen 1860 München mit 2:0 und feierten den dritten Heimsieg in Serie. Die Tore zum hochverdienten Erfolg erzielten vor 20.176 Zuschauern An der Alten Försterei Steven Skrzybski (41. Minute) und Simon Hedlund (60.).

Mit 41 Punkten liegen die Berliner vorübergehend gleichauf mit dem Zweiten Hannover 96. Die harmlosen Münchner kassierten hingegen nach zuletzt zwei Siegen die siebte Auswärtsniederlage nacheinander. In der Tabelle bleiben die Löwen mit 25 Punkten auf dem 14. Rang.

SV Sandhausen - Eintracht Braunschweig 0:1 (0:0)

Eintracht Braunschweig hat beim SV Sandhausen den ersten Pflichtspiel-Sieg im Jahr 2017 geschafft und Kontakt zu den Aufstiegsrängen gehalten. Die Niedersachsen setzten sich am Freitagabend mit 1:0 durch. Der Rückstand des Tabellenvierten auf den 1. FC Union Berlin beträgt damit weiterhin nur einen Zähler.

Nach zuvor fünf Spielen ohne Sieg erzielte Mirko Boland in der 71. Minute den entscheidenden Treffer für den Aufstiegskandidaten. Nach einem Freistoß staubte der Mittelfeldspieler ab. Gastgeber Sandhausen bleibt im Tabellen-Mittelfeld.

dpa