Kvitova und Osaka stehen im Australian-Open-Finale

Im Endspiel geht es für die Finalistinnen auch um die Führung der Weltrangliste - vor 53 Minuten

MELBOURNE - Nach dem Australian-Open-Aus für die beiden deutschen Teilnehmerinnen Görges und Kerber wie auch für die beste Tennisspielerin der letzten Jahrzehnte Serena Williams kämpften sich Petra Kvitova und Naomi Osaka ins Finale des Turniers, das diesen Samstag ausgespielt wird und gleichzeitig über die Nummer eins der Weltrangliste entscheidet.

Petra Kvitova kann sich im Halbfinale gegen die Amerikanerin Danielle Collins durchsetzen und tritt am Samstag gegen Osaka an. © Mark Schiefelbein/AP (dpa)



Die zweimalige Wimbledonsiegerin Petra Kvitova hat erstmals das Endspiel bei den Australian Open der Tennisprofis erreicht. Die 28-jährige Tschechin gewann am Donnerstag in Melbourne 7:6 (7:2), 6:0 gegen die amerikanische Überraschungs-Halbfinalistin Danielle Collins. Kvitova machte den Erfolg gegen die 25-Jährige nach 1:34 Stunden perfekt. Die Nummer 35 der Welt hatte im Turnierverlauf die deutschen Spitzenspielerinnen Julia Görges und Angelique Kerber ausgeschaltet.

Nach ihr erreichte am Donnerstag auch Naomi Osaka aus Japan ihr erstes Endspiel in Melbourne. Die 21-Jährige bezwang Karolina Pliskova 6:2, 4:6, 6:4 und verhinderte damit ein rein tschechisches Endspiel. Die US-Open-Siegerin tritt an diesem Samstag im Finale der Australian Open der Tennisprofis gegen die zweimalige Wimbledonsiegerin Kvitova aus Tschechien an. Die Siegerin des Endspiels wird am Montag auch die neue Nummer eins in der Weltrangliste.

dpa, ako