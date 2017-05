LAC Quelle Fürth feiert Reinhard Leibold

FÜRTH - Runde Geburtstage haben feste Riten, zumindest wenn es um die Feten von Reinhard Leibold beim LAC Quelle geht.

Nicht nur stark in den Beinen, sondern auch in den Armen: Joseph Katib (li.) und Mitku Seboka (re.) lupfen Geburtstagskind Reinhard Leibold. © Foto: Kiefner



Ein wenig ist es wie beim Fußball, wo die Wahrheit bekanntlich auf dem Platz liegt. Die runden Geburtstage von Reinhard Leibold werden beim LAC Quelle Fürth traditionell schon immer dort gefeiert – auf dem Platz, und zwar am ersten Dienstag nach dem Jubeltag. Der Grund: Die aktiven Läufer können so nach dem Training dazustoßen, so auch zum 70., den Leibold jetzt beging.

Der Jubilar wechselte 1975 vom ASC Wella Darmstadt nach Fürth und zählte in der großen Zeit des LAC zu den fleißigen Titelsammlern. 25 Mal war er deutscher Meister, im Marathon, im Cross und im Straßenlauf. Viele der jüngeren Läufer sind auch heute noch von seinen Bestzeiten beeindruckt, die sich von 51,0 Sekunden auf 400 m über 8:00,6 Minuten auf 3000 m bis 2:13:24 Stunden im Marathon erstreckten.

Leipolds Bestzeit über 25 km von 1:15:37 Stunden konnte zunächst kaum einer einordnen, fast alle dachten erst einmal an einen Halbmarathon. Hier holte sich das Geburtstagskind seinen 25. deutschen Meistertitel. Einmal kam er auch auf der Bahn zu diesen Ehren und zwar mit der Darmstädter 4x1500-m-Staffel. Leibold siegte 1974 zusammen mit Wilfried Raatz, Karl Mann und Urs Luft.

Nach ihrem Training mit Sebastian Reinwand, DM-Dritter über 10 000m, auf der Bahn kamen mit Mitku Seboka und Joseph Katib auch noch die aktuell besten Läufer des LAC zur Feier. Seboka, zweifacher deutscher Meister über 10 000 m, will die 5000 m heuer unter 14 Minuten laufen.

Und schließlich stieß auch noch Eike Loch zur Feierrunde. Der 50-Jährige war mit Leibold schon Anfang der 1990er Jahre gemeinsam gelaufen. "Wenn du in diesem Jahr meine Halbmarathon-Zeit von 1:11:40 Stunden, mit der ich 1997 den DM-Titel in der M 50 gewonnen habe, erreichst, gibt es noch eine Feier," versprach Leibold.

Doch zunächst stehen für den LAC Quelle Fürth andere Wettkämpfe an: Am Samstag finden in Herzogenaurach die mittelfränkischen Meisterschaften von der U 14 bis zu den Männern und Frauen statt. Der LAC ist mit über 50 Nachwuchs-Athleten dabei. Am Wochenende lädt Weinheim zur internationalen Kurpfalz-Gala. Hier treten unter anderem die LAC-Aushängeschilder Patrick Schneider und Amelie-Sophie Lederer an.

