LAC Quelle Fürth stellt 32 mittelfränkische Meister

Patrick Schneider läuft in Herzogenaurach und Weinheim vorneweg

FÜRTH - Das Wochenende des LAC Quelle Fürth im Überblick: Neue, aber nicht anerkannte Bestzeiten in Weinheim, dafür 32 mittelfränkische Meistertitel.

LAC-Kraftpaket im Sprint: Patrick Schneider lief allen davon. © Foto: Rödel



Bei der Kurpfalz-Gala in Weinheim verhinderte der etwas zu starke Rückenwind die Anerkennung neuer Bestzeiten der Fürther Sprinter. Im A-Endlauf über 100 Meter blieben bei Amelie-Sophie Lederer die Uhren bei sensationellen 11,32 Sekunden stehen. Regulär aber waren die 11,98 s bei Felicia Vasquez-Wacker. Die 18-jährige Schülerin von der Nürnberger Eliteschule des Sports blieb das erste Mal unter zwölf Sekunden. Auch die Nachwuchssprinter Jonathan Laik (U 20, 11,01 s) und Joshua Unger (U 18, 11,31 s) waren schnell wie nie. 400-Meter-Ass Patrick Schneider zeigte sich in 10,74 und 21,38 s auf den kurzen Strecken genauso wie Franziska Wahl in 24,94 s bestens aufgelegt. Der 800-Meter-B-Lauf war eine sichere Beute von Dario Tippmann. Im Alleingang gewann er in 1:51,8 min das Rennen.

*Die Bezirksmeisterschaften Mittelfrankens sind das größte Leichtathletik-Sportfest in der Region. Zwei Tage lang wurden in Herzogenaurach Titel vergeben. Die meisten Medaillen konnte dabei der LAC einheimsen. Ganze 32 Mal nahmen die Leichtathleten aus Fürth ganz oben auf dem Treppchen Platz. Besonders erfolgreich war die männliche Jugend U 18 der Kleeblätter, die gleich zehn Mal Edelmetall mit nach Hause nahm. Der 16-jährige Leon Khavvam mit seinem weiten Siegessprung auf 6,77 Meter und dem 110-Meter-Hürdengold in 15,06 Sekunden ragte dabei heraus.

