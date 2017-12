LAC Quelle mit kommissarischem Vorstand

FÜRTH - Auf der Jahresversammlung des LAC Quelle Fürth sollte eigentlich der neue Vorstand gewählt werden. Das Vorhaben verzögert sich jedoch noch bis Anfang 2018.

Werner Kaminski, hier in der Halle am Finkenschlag, ist auch nach der Mitgliederversammlung noch Vorsitzender des LAC Quelle Fürth. © Foto: Jürgen Rauh/Zink



Der Plan war, bei der Mitgliederversammlung einen neuen Vorstand zu finden. Doch das gelang nicht. Der bisherige Vereinschef, Werner Kaminski (65), leitet den Verein vorerst als kommissarischer Vorsitzender bis zur nächsten geplanten Sitzung weiter. Ende Januar oder Anfang Februar sollen dann endlich Kandidaten gefunden sein, die den kompletten bisher sechsköpfigen Vorstand beerben.

Optionen sind aktuell kaum vorhanden und diejenigen, die in Frage kämen, wollen die Verantwortlichen noch nicht öffentlich vorstellen. Es scheint fast so, als liege beim LAC einiges im Argen. Aber Kaminski betont, dass die Probleme rein organisatorischer Natur seien. "Ärger hat es keinen gegeben", so versichert er.

Dennoch sollte die weiterhin ausstehende Wachablösung Sorgen bereiten, denn dass neue Köpfe die Geschicke des Vereines leiten sollen, ist seit zwei Jahren beschlossene Sache. "Wir haben in der Zeit schon versucht, jemanden zu finden", holt Kaminski aus. "Wir hätten zwei Personen, die sich bereit erklärt haben, die schon bei Abteilungsbesprechungen dabei waren und als Team weitergemacht hätten – aber nicht alleine." Namen wollte Kaminski nicht nennen.

Die Kandidaten selbst hätten diesen Wunsch geäußert. Ein erster und zweiter Vorsitzender ist jedoch ebensowenig in Sicht wie ein neuer Schatzmeister. Der bisherige, Hans-Jürgen Fihlon, muss gesundheitsbedingt abtreten. Das gleiche Schicksal trifft den bisherigen dritten Vorsitzenden Stefan Schmidt. Für Kaminski und die kommissarische stellvertretende Vorsitzende Angelika Kühn-Maurer eine echte Herausforderung.

Der Rest des bisherigen Vorstands soll in den kommenden Wochen beide unterstützen, um gemeinsam bis spätestens Februar eine tragbare Lösung zu finden. Der neuen Führung wolle Kaminski dann im Zweifelsfall weiterhin beratend zuarbeiten: "Wenn der neue Vorstand unsere Hilfe benötigt, dann werden wir natürlich jederzeit eine Übergangsphase unterstützen. Wir werden nicht sagen: ‚Wenn morgen jemand gefunden ist, dann hören wir auf!’"

