Länderspiel in Nürnberg: Auch San Marino tritt mit B-Elf an

Im Abschlusstraining in Herzogenaurach testete Löw eine neue taktische Variante - vor 50 Minuten

NÜRNBERG - Im WM-Qualifikationsspiel gegen San Marino geht es für die deutsche Nationalmannschaft heute in Nürnberg allein um die Höhe des Sieges. Die bisherigen drei Vergleiche endeten mit deutlichen Erfolgen der DFB-Auswahl. Doch von Rekorden will Bundestrainer Löw nichts wissen.

Der Trainer von San Marino, Piereangelo Manzaroli (r), spricht neben seinem Kapitän Alessandro Dellavalle über die Partie gegen Deutschland. © Daniel Karmann, dpa



Der Trainer von San Marino, Piereangelo Manzaroli (r), spricht neben seinem Kapitän Alessandro Dellavalle über die Partie gegen Deutschland. Foto: Daniel Karmann, dpa



Die Frage bot sich ja irgendwie an. Der Weltmeister, wenn auch nur dessen zweite Garnitur, empfängt das Schlusslicht der UEFA-Rangliste. Und jener Fußballzwerg San Marino, der im Hinspiel auf eigenem Platz von Deutschland schon mit 8:0 abgebürstet worden ist, muss diesmal auch noch auf einige Stammspieler verzichten. Sollte da nicht ein Rekordsieg fällig sein heute Abend (20.45 Uhr/RTL), wenn die Elf von Bundestrainer Joachim Löw in Nürnberg ihr sechstes Match in der WM-Qualifikation bestreitet?

Löw mag solche Fragen nicht besonders, ihm ist es stets ein Anliegen, auch den Kleinen in der großen Fußballwelt mit Respekt zu begegnen. "Daran denke ich nicht.

Das ist sekundär und auch nicht realistisch, mit dieser Perspektivmannschaft auf Rekordjagd zu gehen", hielt er am Freitag bei der Abschlusspressekonferenz während des Kurzaufenthalts in Herzogenaurach den Ball schön flach.

Um ein neues Kapitel deutscher Länderspielgeschichte zu schreiben, müssten seine jungen Spieler ja auch fast im Fünf-Minuten-Takt treffen. Die historische DFB-Bestmarke ist 105 Jahre alt – ein 16:0 gegen Russland. Den intensivsten Torhagel unter Löw gab es 2006, kurz nach dessen Inthronisation als Nachfolger von Jürgen Klinsmann. Ein 13:0. Der Gegner? Ach ja, San Marino ...

Bilderstrecke zum Thema Der DFB in Herzogenaurach: Jogis Jungs beziehen ihr Quartier Am Mittag ist die deutsche Fußballnationalmannschaft in Franken angekommen. Mit dem Mannschaftsbus ging es vom Nürnberger Flughafen nach Herzogenaurach, wo Bundestrainer Joachim Löw und seine Spieler ihre Zimmer im Novina Hotel bezogen.



Rekordjagd hin oder her: Natürlich will Löw heute Abend Tore sehen. "Wir wollen sie zurückdrängen, Laufwege und offensive Varianten testen, Torchancen herausspielen und verwerten“, kündigte er den Ausbau der bisher fast makellosen Quali-Bilanz (fünf Spiele, 15 Punkte, 20:1 Tore) an.

Im Training ließ er ein absolut offensives System einüben, in dem Shkodran Mustafi als einziger zentraler Verteidiger vor dem Torwart absichern soll. Diesmal steht Marc-André ter Stegen zwischen den Pfosten. Gesetzt ist auch Sandro Wagner; der Stürmer der vierköpfigen Hoffenheim-Fraktion spielt von Anfang an und fiebert seinem ersten Länderspieltor entgegen. "Ein Tor wäre super. Ich war ja in Dänemark zweimal kurz davor", sprüht der spätberufene 29-Jährige.

Von einem Tor träumt auch Gegner San Marino. Das Team von Pierangelo Manzaroli hat seit der Gründung 1990 überhaupt nur ein einziges Spiel gewonnen. Am 24. April 2004 war das. 1:0 gegen Liechtenstein. In einem Freundschaftsspiel. Manzaroli, der als Coach zumindest ein 0:0 gegen Estland vorzuweisen hat, ist mit dem letzten Aufgebot nach Franken angereist. Der etatmäßige Kapitän Matteo Vitaioli, der im September 2015 beim 1:2 in Litauen das erste Auswärtstor für San Marino nach 14 Jahren erzielt hat, ist gesperrt, wie auch Abwehrchef Davide Simoncini. Ein halbes Dutzend weiterer Stammspieler fehlt verletzungsbedingt. Eine schwierige Situation, kann man so sagen.

Bilderstrecke zum Thema Geheimtraining vor San Marino: Löw testet neue Abwehrformation Für wenige Minuten durften Journalisten und Fotografen beim Abschlusstraining der deutschen Nationalmannschaft vor dem WM-Qualifikationsspiel gegen San Marino dabei sein. Was sich in Herzogenaurach zeigte: Bundestrainer Joachim Löw plant mit Shkodran Mustafi als einzigen zentralen Verteidiger.



Und trotzdem geben sich die Kicker aus der ältesten bestehenden Republik der Welt mit einer Einwohnerzahl von 30.000 – ungefähr so viele Zuschauer werden heute im Stadion sein – kämpferisch vor dem Duell gegen den Weltmeister. "Das wird ein ganz besonderes, sehr wichtiges Spiel für uns, denn halb Europa schaut zu", gibt sich Alessandro Della Valle, der diesmal die Kapitänsbinde tragen wird, kämpferisch: "Wir wollen erhobenen Hauptes spielen und kämpfen."

+++ Warum Fans keine Lust mehr auf die Nationalmannschaft haben +++

Zusätzlich motiviert werden die San Marineser zweifellos durch die Aussagen von Thomas Müller, der nach dem 8:0-Sieg der DFB-Elf im Hinspiel die Spielweise der Amateure weitab von "professionellem Fußball" eingeordnet und dafür harsche Kritik geerntet hatte. Das sei "Schnee von gestern", übersetzte der Dolmetscher bei der Pressekonferenz Manzarolis mit Inbrunst vorgetragene Antwort auf eine entsprechende Frage. Na ja.

In der aktuellen WM-Qualifikation hat San Marino alle fünf Spiele verloren (1:23 Tore). Im Härtetest vor der Partie in Nürnberg ging die Nummer 204 der FIFA-Weltrangliste gegen Italien mit 0:8 unter. Damit könnte man auch heute gut leben. In dieser schwierigen Situation.

Bilderstrecke zum Thema "Högschde Disziplin": Löw gibt in Herzogenaurach den Takt vor Auf das Länderspiel gegen San Marino am Samstag in Nürnberg bereitet sich die DFB-Elf in Herzogenaurach vor. Das Team von Bundestrainer Joachim Löw absolvierte am Donnerstagnachmittag die erste Trainingseinheit auf fränkischem Geläuf.



Harald Büttner