Länderspiel in Nürnberg, bestes fränkisches Wetter und dazu sieben Tore der deutschen Nationalmannschaft: Was will man mehr? Mit einer engagierten Leistung schlägt die DFB-Elf den Fußball-Zwerg aus San Marino deutlich mit 7:0 - und zeigte sich in guter Verfassung für den bald anstehenden Confed Cup.