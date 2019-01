Lasogga lässt den HSV jubeln - Bielefeld dreht's in Dresden

Der Zweitliga-Mittwoch: Arminia schafft Comeback - Kiel punktet auf der Ostalb - vor 1 Stunde

HAMBURG - Der Hamburger SV, nächste Woche Nürnbergs Gegner im DFB-Pokal, zementiert mit einem Arbeitssieg seine Tabellenführung. Kiel holt ein 2:2 in Heidenheim und in Dresden treibt der Fußball-Wahnsinn seine Blüten.

Er weiß, wie's geht! Hamburgs Goalgetter Pierre-Michel Lasogga sicherte den Rothosen im Heimspiel gegen SVS drei Punkte. Foto: Christian Charisius/dpa



Hamburger SV - SV Sandhausen 2:1 (1:0)

Der Hamburger SV hat dank Pierre-Michel Lasogga einen wichtigen Sieg im Kampf um die Rückkehr in die Bundesliga gefeiert. Der Zweitliga-Spitzenreiter kam am Mittwochabend dank der zwei Tore des Torjägers zu einem 2:1-Arbeitssieg gegen den abstiegsbedrohten SV Sandhausen. Mit 40 Punkten aus 19 Spielen vergrößerte der HSV, der am kommenden Dienstag den Club aus Nürnberg im DFB-Pokal erwartet (Live-Ticker auf nordbayern.de) den Abstand zu Relegationsrang drei auf sechs Punkte.

1. FC Heidenheim - Hostein Kiel 2:2 (2:1)

Der 1. FC Heidenheim und Holstein Kiel haben derweil den Sprung nah an die Aufstiegsplätze im Unterhaus verpasst. Im ersten Pflichtspiel des Jahres trennten sich die beiden punktgleichen Tabellennachbarn am Mittwoch leistungsgerecht 2:2 (2:1). In der spektakulären Anfangsphase brachte der zuletzt angeschlagene Jonas Meffert die Gäste vor 9000 Zuschauern per Kopf in Führung. Doch zwei Aussetzer der Kieler nutzten Robert Glatzel und Denis Thomalla schon kurz darauf zur Heidenheimer Führung. In der Schlussphase rettete den Kielern ein Eigentor von FCH-Verteidiger Timo Beermann noch einen Punkt.

Dynamo Dresden - Arminia Bielfeld 3:4 (3:1)

Dynamos Ex-Trainer Uwe Neuhaus hat mit Arminia Bielefeld ein verrücktes Spiel noch gedreht. Die Arminia gewann bei Dynamo Dresden nach einem 1:3 zur Pause noch mit 4:3. Vor 24.706 Zuschauern im Rudolf-Harbig-Stadion brachten Osman Atilgan und Brian Hamalainen (Elfmeter) Dynamo in Führung. Der Däne war kurioserweise auch für den Anschlusstreffer verantwortlich, als er bei einem Klärungsversuch Baris Atik an die Brust schoß, von da aus trudelte der Ball ins Tor. Dynamo erhöhte umgehend dank Moussa Koné (40.) auf 3:1.

Nach dem Wechsel sorgten Jan Edmundsson und Fabian Klos per Elfmeter für den Ausgleich. In der hitzigen Schlussphase sah Dynamos Marco Hartmann nach einer Notbremse gegen Klos die Rote Karte. Zwei Minuten später erzielte Arminia-Kapitän Julian Börner den Siegtreffer.

dpa