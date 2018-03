Last-Minute-Treffer! Batshuyai lässt Dortmund jubeln

Stuttgart erkämpft sich einen Punkt gegen RB Leipzig - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Was für ein Spiel im Westfalenstadion: In einer fulminanten Partie sorgt Batshuayi in der vierten Minute der Nachspielzeit mit seinem Treffer zum 3:2 für einen Sieg der Borussia aus Dortmund über Eintracht Frankfurt. Zuvor erkämpfte sich Stuttgart einen Punkt gegen Leipzig.

Mit einem Last-Minute-Treffer sicherte sich Borussia Dortmund am Sonntagabend einen 3:2-Sieg gegen Eintracht Frankfurt. © Bernd Thissen/dpa



Borussia Dortmund - Eintracht Frankfurt 3:2 (1:0)

Drei Tage nach der 1:2-Heimniederlage gegen Salzburg in der Europa League hat Borussia Dortmund in der Fußball-Bundesliga einen Last-Minute-Sieg gefeiert. Das Team von Trainer Peter Stöger gewann am Sonntag gegen den Tabellennachbarn Eintracht Frankfurt 3:2 (1:0) und machte damit einen wichtigen Schritt in Richtung Champions League.

Vor 81.360 Zuschauern sorgten Marco Russ (12./Eigentor) und Michy Batshuayi (77./90.+4) für den hart erkämpften Erfolg des Tabellendritten. Dagegen musste die Eintracht trotz zweier Tore durch Luka Jovic (75.) und Danny Blum (90.+1) erstmals in dieser Saison drei Auswärtsniederlagen nacheinander hinnehmen.

VfB Stuttgart - RB Leipzig 0:0 (0:0)

Der formstarke VfB Stuttgart hat am Sonntag in der Fußball-Bundesliga gegen Vizemeister RB Leipzig beim 0:0 einen wichtigen Zähler erkämpft. Für die Gäste aus Sachsen war das Remis ein Rückschlag im Kampf um die Champions-League-Plätze. Die Leipziger verharren mit 40 Punkten auf dem sechsten Tabellenplatz, der VfB rangiert nun mit 34 Zählern auf dem zehnten Rang.

dpa