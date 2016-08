Was für ein Krimi: Bei der Begegnung SpVgg Greuther Fürth gegen den FC Erzgebirge Aue war einiges geboten - inklusive einem Siegtor in der Nachspielzeit. Nun sind Sie gefragt: Bewerten Sie die Kleeblatt-Kicker mit Schulnoten von 1 bis 6! Die Auswertung des Votings erfolgt am Montag, dann vergleichen wir die Noten der User mit denen der Sportredaktion und des "kicker".