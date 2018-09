In der Champions Hockey League waren die Thomas Sabo Ice Tigers und die Berliner Eisbären zuletzt mit unterschiedlich großem Erfolg unterwegs. In der DEL setzte es für die heutigen Kurt-Leucht-Weg-Kontrahenten eine Auftaktniederlage, wobei Nürnberg zumindest einen Punkt in Schwenningen ergattern konnte. Was beim Aufeinandertreffen des Gaudet-Teams mit dem Vizemeister zu beachten ist, erläutert NN-Sportredakteur Sebastian Böhm.