Lautern behält Laterne: Meiers Stuhl wackelt weiter

KAISERSLAUTERN - Der SV Sandhausen hat die Tabellenführung in der 2. Fußball-Bundesliga übernommen. Der 1. FC Kaiserslautern hingegen grüßt weiterhin vom Tabellenende. Etwa 25 Chaoten sorgten in Kiel für Chaos, als sie den Platz stürmten - die Partie gewann St. Pauli.

Der 1. FC Kaiserslautern verlor am Dienstagabend mit 0:2 gegen Erzgebirge Aue. © Uwe Anspach/dpa



1. FC Kaiserslautern - FC Erzgebirge Aue 0:2 (0:1)

Fußball-Zweitligist 1. FC Kaiserslautern stürzt immer weiter in die sportliche Krise. Die erschreckend schwach spielenden Pfälzer verloren am Dienstagabend gegen Erzgebirge Aue mit 0:2 (0:1) und bleiben mit nur zwei Punkten Tabellenletzter.

Sören Bertram erzielte vor 16.613 Zuschauern am Betzenberg die Tore für die Erzgebirger (30./48. Minute), die verdient drei Zähler mit nach Hause nehmen konnten. Für FCK-Coach Norbert Meier könnte die Partie die letzte als Verantwortlicher auf der Bank der Roten Teufel gewesen sein. Das hatte Sportdirektor Boris Notzen in den Medien bereits vor dem Spiel durchblicken lassen.

SV Sandhausen - 1. FC Union Berlin 1:0 (0:0)

Der formstarke SV Sandhausen hat auch gegen den 1. FC Union Berlin 1:0 (0:0) gewonnen und steht mindestens für eine Nacht auf einem Aufstiegsplatz in der 2. Fußball-Bundesliga behauptet. Vor nur 4893 Zuschauern traf der starke Leon Paqarada nach 55 Minuten mit einem schönen Distanzschuss zu seinem ersten Saisontor.

Sandhausen belohnte sich für eine überzeugende Leistung und holte den vierten Saisonsieg. Die Berliner blieben gegen die beste Defensive der Liga erstmals in dieser Saison ohne eigenes Tor und warten nun seit fünf Zweitliga-Spielen auf einen Sieg. Mit neun Punkten steht Union auf einem Mittelfeldplatz in der Tabelle.

FC Ingolstadt - MSV Duisburg 2:2 (1:1)

Der FC Ingolstadt hat den ersten Heimsieg in der 2. Fußball-Bundesliga erneut verpasst. Trotz anfangs deutlich höherer Spielanteile kam die Mannschaft von Interimstrainer Stefan Leitl am Dienstagabend gegen den MSV Duisburg in einer flotten Partie nicht über ein 2:2 (1:1) hinaus.

Abwehrspieler Hauke Wahl (42. Minute/52.) bescherte den Schanzern mit seinen beiden Treffern im vierten Heimspiel der Saison immerhin den ersten Punkt. Vor 8199 Zuschauern rettete Boris Taschtschi (17./54.) den taktisch cleveren Duisburgern nach dem 1:6 gegen Nürnberg das gerechte Remis. In der Tabelle bleibt der MSV mit acht Zählern einen Punkt vor dem FCI.

Holstein Kiel - FC St. Pauli 0:1 (0:1)

Der FC St. Pauli hat die Siegesserie von Aufsteiger Holstein Kiel in der 2. Fußball-Bundesliga gestoppt. Die Hamburger bezwangen die Schleswig-Holsteiner am Dienstagabend im Kieler Holstein-Stadion mit 1:0 (1:0) und holten sie damit von der Tabellenspitze. St. Paulis Mittelfeldakteur Johannes Flum erzielte das Siegtor (44. Minute). Der Kieler Patrick Herrmann sah Gelb-Rot (83.).

Das Spiel war zehn Minuten später angepfiffen worden, weil eine Gruppe von vermummten Chaoten aus dem Kieler Fan-Block den Platz gestürmt hatte, um Banner der Hamburger Fans zu rauben. Ordnungskräfte bereinigten die Situation.

