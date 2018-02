Lautern und Bochum patzen im Abstiegskampf

Kellerkinder unterliegen gegen Sandhausen und Heidenheim - vor 5 Stunden

NÜRNBERG - Für die akut abstiegsbedrohten Lauterer wären drei Punkte ein Segen gewesen, aber auch im Parallelspiel kämpfte Bochum unter Neu-Trainer Robin Dutt um wichtige Zähler. Doch in beiden Partien ging der Favorit als Sieger hervor.

Die Premiere von Robin Dutt als Bochum-Trainer ging daneben. Der VfL verlor dank eines Treffers von John Verhoek gegen Heidenheim mit 0:1. © dpa



Die Premiere von Robin Dutt als Bochum-Trainer ging daneben. Der VfL verlor dank eines Treffers von John Verhoek gegen Heidenheim mit 0:1. Foto: dpa



1. FC Heidenheim - VfL Bochum: 1:0 (1:0)

Das Debüt von Robin Dutt auf der Trainerbank des abstiegsbedrohten VfL Bochum ist missglückt. Im ersten Spiel in der 2. Fußball-Bundesliga unter dem neuen Coach unterlag der VfL am Freitagabend beim 1. FC Heidenheim mit 0:1 (0:1). John Verhoek (23. Minute) erzielte vor 10.000 Zuschauern den entscheidenden Treffer für die Gastgeber. Dutt dagegen verpasste es, sich mit den Bochumern von den Abstiegsrängen der Tabelle abzusetzen. Im ungünstigsten Fall könnte der Revierclub an diesem Spieltag noch auf den Relegationsrang abrutschen. Die Heidenheimer dagegen sicherten sich einen Platz im oberen Mittelfeld der Liga.

1. FC Kaiserslautern - SV Sandhausen: 0:1 (0:0)

Der stark abstiegsbedrohte 1. FC Kaiserslautern hat im dritten Spiel unter Trainer Michael Frontzeck erstmals verloren. Nach schwacher Leistung unterlag der Tabellenletzte der 2. Fußball-Bundesliga am Freitagabend dem SV Sandhausen mit 0:1 (0:0). Philipp Förster (78. Minute) gelang spät der entscheidende Treffer zum letztlich verdienten Erfolg der Gäste, die vorerst auf den vierten Tabellenplatz vorrückten. Der FCK dagegen verpasste vor 23.811 Zuschauern auf dem Betzenberg den dritten Sieg nacheinander und steht weiter am Ende der Liga.

mw/dpa