Legenden hautnah: Volksfest-Forum mit Club-Helden von '68

Frühschoppen mit Ferschl, Brungs und Leupold im Hax'n-Liebermann-Zelt - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Meisterspieler zum Anfassen präsentiert am kommenden Sonntag (10.30 Uhr) das eintrittsfreie NN-Forum auf dem Nürnberger Volksfest. Drei Legenden der '68er-Elf werden dort einem Festzelt-Fantalk beiwohnen und Club-Fans eine einmalige Gelegenheit bieten.

Legenden zum Anfassen: So nah wie die Club-Fans nach der Meisterschaft 1968 können Anhänger den Meisterhelden des 1. FC Nürnberg auch am Sonntag kommen. © Hans Kammler



Im schönsten Spiel der Meistersaison, beim 1:0 des 1. FC Nürnberg über die von Günter Netzer angeführte Fohlenelf von Borussia Mönchengladbach, erzielte Karl-Heinz Ferschl das Tor des Tages. Der Außenläufer war 1967/68 eine tragende Säule der Mannschaft, mit vier Saisontreffern war Charly Ferschl, der als Jugendlicher bei der DJK Süd als elanvoller Mittelstürmer aufgefallen und zum Club gewechselt war, auch der torgefährlichste Defensivspieler.

Der größte Torjäger war der im Fränkischen heimisch gewordene Rheinländer Franz Brungs. Mit 25 Treffern hält der Mittelstürmer bis heute einen Hausrekord, mehr Bundesligatore in einem Jahr sind keinem Nürnberger je gelungen (als Torschützenkönig 2004/05 brachte es Marek Mintal auf 24). Trotzdem musterte Meistertrainer Max Merkel das Duo aus, Ferschl und Brungs gingen zu Hertha BSC nach Berlin - wie es dazu kam, wie sie die Märchen-Saison vor 50 Jahren erlebten, was Nürnberg so stark machte, all das erzählen beide an diesem Sonntag auf dem Nürnberger Volksfest.

Das NN-Forum beginnt um 10.30 Uhr im Festzelt von Fritz Stahlmann ("Hax’n Liebermann). Neben Ferschl und Brungs ist auch der Meister-Verteidiger Horst Leupold zu Gast, den Club des Jahres 2018 vertritt Sportvorstand Andreas Bornemann, der im Meisterjahr 1968 noch gar nicht geboren war.

Hans Böller, Sportchef dieser Zeitung, ergänzt das Podium, Moderator ist Chefredakteur Michael Husarek - beide waren zwar 1968 schon auf der Welt, aber noch im Kleinkindalter. Eine Fragerunde für das Publikum schließt die etwa eineinhalbstündige Veranstaltung ab. Der Eintritt ist frei, zur Erinnerung gibt es schöne Poster der Meistermannschaft - solange der Vorrat reicht; die Gelegenheit, sie mit Meisterautogrammen verzieren zu lassen, ist günstig.

hbö