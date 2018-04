Legenden zum Anfassen: FCN-Meisterspieler auf dem Volksfest

Drei Fußballer der Nürnberger Mannschaft von 1968 im Festzelt zu Gast - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Was waren das für Zeiten, als eine Schar von Männern 1968 im Dress des 1. FC Nürnberg die Meisterschale in die Höhe hievte. Drei von ihnen besuchen am kommenden Sonntag (10.30 Uhr) das Nürnberger Volksfest. Auch FCN-Sportvorstand Andreas Bornemann wird im Festzelt von Fritz Stahlmann anwesend sein.

Die strahlenden Gewinner des 1. FC Nürnberg von 1968. Stehend von links: Fußballobmann Fred Böhm, Co-Trainer Robert Körner, Georg Volkert, Gustl Starek, Zvezdan Cebinac, Franz Brungs (halb verdeckt), Heinz Müller, Heinz Strehl, Trainer Max Merkel, Ludwig Müller, Hubert Schöll; sitzend von links: Horst Leupold, Karl-Heinz Ferschl, Fritz Popp und Gyula Toth. © Kurt Schmidtpeter



Es war eines der bedeutsamsten Jahre in der Vereinshistorie des 1. FC Nürnberg. Vor 50 Jahren war der Club das erfolgreichste Team in der Bundesrepublik. Anlässlich des Jubiläums laden die Nürnberger Nachrichten drei der Fußball-Legenden zum NN-Forum ein, bei dem auch FCN-Sportvorstand Andreas Bornemann mit von der Partie sein wird.

Die Gesprächsrunde findet am Sonntag, 8. April 2018, um 10.30 Uhr im Festzelt von Fritz Stahlmann ("Haxn-Liebermann") statt. Die prominente Runde besteht aus den Verteidigern Horst Leupold und Fritz Popp sowie Franz Brungs. Letzterer dürfte den Nürnberger Anhängern vor allem durch seine Torgefahr in Erinnerung geblieben sein. Satte 25 Treffer steuerte der Angreifer in der Meistersaison bei, fünf davon beim legendären 7:3 über einen gewissen FC Bayern München.

Mit von der Partie ist auch der Sportchef der Nürnberger Nachrichten, Hans Böller, sowie Chefredakteur Michael Husarek als Moderator. Das Publikum darf sich bei der Fragerunde anschließend beteiligen. Der Eintritt ist frei.

Auf unserer Seite finden Sie in unserer Serie noch mehr zum Meisterglück in Wort, Bild und Video.