Leichtathleten des TSV Altenberg laden zum Sportfest

OBERASBACH - Große Ereignisse werfen ihre Schatten voraus: Vor 50 Jahren fanden sich begeisterte Leichtathleten beim TSV Altenberg zusammen. Das Jubiläum feiert die Abteilung am 2. Juni mit einem Jedermann-Sportfest. Ob jung oder alt, alle können mitmachen – ohne Anspruch auf Höchstleistungen.

Schon auf dem Sprung: Simone Prütting vom TSV Altenberg holte sich den mittelfränkischen Titel im Mehrkampf. © Foto: privat



Wie schnell bin ich auf zehn Meter? Komme ich über die Hochsprunglatte, egal mit welcher Technik? Fragen, wie diese werden am ersten Freitag im Juni am Hans-reif-Sportzentrum an der Jahnstraße beantwortet. Einige kleine Stationen sind aufgebaut, so auch ein Hindernis-Parcours.

Überall können die Teilnehmer Stempel sammeln. Wer eine volle Karte aufweist, nimmt anschließend an einer Verlosung teil. Und weil leere Kalorienspeicher nach körperlicher Anstrengung wieder aufgefüllt werden müssen, ist natürlich für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt. Beginn ist ab 16.30 Uhr.

Schwierige Bedingungen

Weniger um Spaß als um Leistungen ging es am Wochenende bei den Altenbergern, standen doch die nordbayerischen Mehrkampfmeisterschaften an. Angefangen von der U 15 bis zu den Männern und Frauen wurden die Titel auf mittelfränkischer und nordbayerischer Ebene vergeben.

Angesichts des frühen Zeitpunkts in der Saison und der teilweise schwierigen Wetterbedingungen konnten sich die erbrachten Leistungen wahrlich sehen lassen. Den Vogel schossen ganz klar die Zehnkämpfer der Turnerschaft Herzogenaurach ab. Sie stellten mit Christoph Lange nicht nur den Einzelsieger, sondern hatten insgesamt gleich vier Athleten, die die 6000-Punkte-Grenze übertrafen.

Fest steht: Wenn die Turnerschaft ihr Mannschaftsergebnis von 19 853 Punkten bei den deutschen Meisterschaften noch etwas verbessern kann, dann sollte den Mittelfranken ein Platz auf dem Siegertreppchen sicher sein.

Nur eine war besser

Auch Simone Prütting vom TSV Altenberg zeigte sich in guter Frühform, sicherte sich den Bezirkstitel und musste sich in Nordbayern nur Isabel Mayer aus Regensburg geschlagen geben.

Einen sehr guten Wettkampf zeigte auch Giuseppe di Maggio in der Altersklasse U 18. Der beim TSV Altenberg ausgebildete Athlet, der seit dieser Saison für den LAC Quelle Fürth an den Start geht, wurde mit 5672 Punkten überlegener Sieger seiner Altersklasse und hatte mit 3,70 m im Stabhochsprung ein herausragendes Einzelergebnis.

Hervorzuheben sind auch die Leistungen von Christian Tomekpe (M 14) mit 4426 Punkten, Emily Haupt (U 18) mit 4294 Punkten, beide vom LAC Quelle, und von Sebastian Oertel (TS Herzogenaurach, M 15) mit 4626 Punkten, die ihre Altersklassen deutlich für sich entscheiden konnten.

Weitere Informationen zum Jubiläumssportfest der Leichtathleten des TSV Altenberg unter www.tsv-altenberg.de/leichtathletik

