Leichtathletik-DM in Nürnberg: Das müssen Sie wissen

Bereits am Freitag treten Deutschlands Kugelstoßer auf dem Hauptmarkt an - vor 34 Minuten

NÜRNBERG - Nach dreijähriger Abstinenz finden die Deutschen Leichtathletikmeisterschaften erneut in Nürnberg statt. Im Max-Morlock-Stadion treten die Athletinnen und Athleten am Wochenende (21. bis 22. Juli) in 34 Entscheidungen gegeneinander an. Ein Wettbewerb findet allerdings schon am Freitag statt.

Das Leichathletik-Wochenende in Nürnberg beginnt am Freitag auf dem Hauptmarkt. Die Wettkämpfe an den beiden Folgetagen werden im Max-Morlock-Stadion ausgetragen. © Sportfoto Zink / MaWi



Das Leichathletik-Wochenende in Nürnberg beginnt am Freitag auf dem Hauptmarkt. Die Wettkämpfe an den beiden Folgetagen werden im Max-Morlock-Stadion ausgetragen. Foto: Sportfoto Zink / MaWi



Fans der Leihathletik werden sich dieses Wochenende schon seit längerem dick und fett im Kalender markiert haben. Die Deutschen Meisterschaften in Nürnberg stehen in diesem Sommer unter besonderen Vorzeichen, denn es ist die letzte Chance, sich für die Europameisterschaften in Berlin (6. - 12. August) zu qualifizieren.

Eines der Hauptevents findet bereits am Freitagabend auf dem Nürnberger Hauptmarkt statt. Ab 18.30 Uhr kommt es zum Finale der Frauen im Kugelstoßen, für 20 Uhr ist dann das Finale der Männer angesetzt. Außerdem haben zuvor die Paraathleten (ab 17 Uhr) ihren großen Auftritt. Der Eintritt ist frei.

Am Samstag geht es dann im Max-Morlock-Stadion weiter. Ab 10 Uhr finden die ersten Wettkämpfe statt, um 12.55 Uhr kommt es zu den ersten Finals bei den Frauen. Auf das Hammerwerfen folgt der Dreisprung. Um 13.20 Uhr startet außerdem das Finale der Frauen im Hochsprung, wenig später dann auch der Endkampf im Speerwerfen.

Einen vollständigen Zeitplan über alle Wettkämpfe finden Sie hier.

Das absolute Highlight des Wochenendes wird am Abend stattfinden. Ab 18.55 Uhr entscheidet sich nämlich, wer die schnellste Frau und wer der schnellste Mann Deutschlands ist. Die 100 Meter sind gleichzeitig der letzte Wettbewerb am Samstag, zuvor darf man Robert Harting aber noch im Diskuswerfen die Daumen drücken.

Etwas länger schlafen dürfen alle Leichtathletik-Begeisterten dann am Sonntag. Erst um 12.30 Uhr starten die Wettkämpfe in der Heimspielstätte des 1. FC Nürnberg, einen besonderen Leckerbissen gibt es aber gleich zu Anfang mit dem Hammerwurf-Finale der Männer.

Weitere Schmankerl für alle Zuschauer sind die Endkämpfe in Hochsprung (16.50 Uhr, Männer) und Speerwurf (17.20 Uhr, Männer), sowie die Entscheidungen in Diskuswurf (15.30 Uhr, Frauen) und Weitsprung (16.40 Uhr, Frauen).

Der letzte Wettbewerb dieses sportlichen Wochenendes ist für 19.20 Uhr angesetzt, wenn sich die 4x400 Meter Staffeln der Männer gegenübertreten.

Für beide Tage gibt es noch Tagestickets zu kaufen. Die Platzwahl im Max-Morlock-Stadion ist sowohl am Samstag als auch am Sonntag frei.

vah