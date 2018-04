Leichtathletik-DM in Nürnberg mit Kugelstoß-Weltmeister Storl

Am 19. Juli hat der zweimalige Champion auf dem Hauptmarkt etwas Großes vor - vor 56 Minuten

NÜRNBERG - Es sind noch weniger als 100 Tage bis zu den Deutschen Leichtathletik-Meisterschaften in Nürnberg. 15.000 Eintrittskarten wurden bereits verkauft für die Generalprobe vor den EM in Berlin. Um den großen David Storl zu sehen, braucht man kein Ticket.

Den richtigen Ring kennt er bereits: Am 19. Juli wird David Storl nicht im Ring drehen. Der zweimalige Weltmeister ist der letzte Weltklasse-Kugelstoßer, der angleitet, um die Kugel zu beschleunigen. © Sportfoto Zink / JüRa



Den richtigen Ring kennt er bereits: Am 19. Juli wird David Storl nicht im Ring drehen. Der zweimalige Weltmeister ist der letzte Weltklasse-Kugelstoßer, der angleitet, um die Kugel zu beschleunigen. Foto: Sportfoto Zink / JüRa



David Storl hat schon im Bahnhof von Zürich gestoßen, auf dem Grote Markt von Brüssel, im Rosengarten von Stockholm und auf der Horse Guards Parade in London. Wenn er am Abend des 19. Juli unter der Flutlichtanlage in den Ring des kleinen Stadions auf dem Nürnberger Hauptmarkt tritt, dann ist das für den zweimaligen Weltmeister zunächst einmal Alltag.

Weil es aber für Nürnberg außergewöhnlich sein wird, hat er am Montag schon einmal im Rathaus vorbeigeschaut. Auf dem Marktplatz wird immer mal wieder Sand aufgeschüttet, um Volleyball zu spielen oder um die irrwitzigen Sprünge von tollkühnen Männern auf fliegenden Fahrrädern abzufangen. Vor drei Jahren war ein Weitsprungstadion errichtet worden. Die Bilder von Deutschen Meistern, die unter dem rhythmischen Klatschen von 5000 Zuschauern auf die Frauenkirche zurasten und abhoben, waren in den Tagesthemen zu sehen. 2018 ist zwei Tage vor den Wettkämpfen im Max-Morlock-Stadion Kugelstoßen dran - und natürlich ist David Storl der Mann, der die Menschen auf den Hauptmarkt locken soll.

Bilderstrecke zum Thema Meisterhaft! Das Weitsprung-Spektakel auf dem Hauptmarkt Auf dem Hauptmarkt - in Nürnbergs guter Stube - war am Freitag Leichtathletik der Extraklasse angesagt. Deutschlands beste Weitspringer trafen sich in ungewohnter Umgebung zur Meistkür, das Publikum in der Noris war begeistert.



Storl fehlt ein Zentimeter zu einer Körperlänge von zwei Metern, er ist 122 Kilogramm schwer, schlank, ein Modellathlet. Das Wort darf nie fehlen. Schon allein, um ihn abzugrenzen von seinen Konkurrenten, die so aussehen, als hätten sie die Fliehkräfte bei der Drehstoßtechnik vor allem in der Körpermitte besonders unvorteilhaft verändert. Dann aber sitzt dieses Mannsbild in Zimmer 203 des Rathauses und spricht von "einer Tendenz zum Plattfuß" und davon, dass seine Konkurrenten, und zwar alle, noch sehr viel stärker seien.

Schwache Oberarme

Gut, das mit dem Plattfuß war die Antwort auf eine etwas seltsame Frage nach seinem Gangbild. Über seine vermeintliche Schwäche, die man seinen Oberarmen, die ursprünglich mal die Oberschenkel eines sehr kräftigen Mannes hätten werden sollen, irgendwie nicht ansieht, über diese Schwäche hat er erst bei der Hallen-WM in Birmingham mit Tom Welsh, dem Hallenweltmeister aus Neuseeland, gesprochen.

Trotz seines zweifachen Welterfolgs ist David auf dem Boden geblieben - und nimmt jeden Konkurrenten ernst. Auch am 19. Juli in Nürnberg. © Sportfoto Zink / JüRa



Trotz seines zweifachen Welterfolgs ist David auf dem Boden geblieben - und nimmt jeden Konkurrenten ernst. Auch am 19. Juli in Nürnberg. Foto: Sportfoto Zink / JüRa



Kurz vor der Siegerehrung, wie man das eben so macht, wenn einem langweilig ist. Welsh soll gesagt haben, dass er zu den schwächsten Kugelstoßern zähle. Im Kreuzheben habe er sich gerade einmal auf 305 Kilogramm verbessert. "Ich komme gerade auf knapp über 200 Kilogramm", erzählte Storl. "Wenn er schwach ist, was soll dann ich erst sein?" Schnell. Sehr schnell.

"Die Frage ist doch, ob ich für drei Zentimeter im Kugelstoßen 100 Kilogramm mehr Bankdrücken muss", sagt Storl, es beginnt ein interessantes Proseminar Kugelstoßen. Storl erzählt von der Spannung in der Gewölbemuskulatur, von der Auswirkung von Trainingsstößen mit neun und vier Kilogramm, von langsamen Prozessen und akribischer Trainingsarbeit. Am Ende kommt der 27 Jahre alte Sachse aber immer wieder auf den einen wichtigen Parameter: "Man darf nicht aus den Augen verlieren, auf was es bei der Bewegung wirklich ankommt. Die Abfluggeschwindigkeit der Kugel, das ist das Einzige was zählt."

Risikosport Kugelstoßen

So wird das auch am 19. Juli auf dem Hauptmarkt in Nürnberg sein, dort, wo bislang noch keine 7,25 Kilogramm schweren Kugeln herumgeflogen sind, zumindest nicht unter offiziellen Wettkampfbedingungen. Storl spricht vom "interessanten, spannenden Kampf um Platz zwei, drei, vier". Das ist nicht arrogant, das ist realistisch. Vor drei Jahren hat er im Fußballstadion mit 1,64 Metern Vorsprung gewonnen. In Deutschland ist Storl konkurrenzlos. In Nürnberg aber wird Storl wissen, ob er bereit ist für die EM im Berliner Olympiastadion (6. bis 12. August).

In großen Stadien stößt er gar nicht so gerne. "Es klingt hart, aber manchmal hat man das Gefühl, dass alle froh sind, wenn das Kugelstoßen vorbei ist, weil dann kein Kampfrichter mehr getroffen werden kann." Auf dem Hauptmarkt steht erst er, dann seine schnelle Kugel im Fokus. Stößt er denn vor Kirchen weiter? Storl lacht nicht, er überlegt ernsthaft. Dann spricht er von Vorbereitung, Tagesform und sagt: "Das in Nürnberg, das könnte ganz gut werden."

Sebastian Böhm