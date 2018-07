Früh am Morgen mussten die Staffelläufer auf der Tartan-Bahn des Max-Morlock-Stadions antreten. In den Vorläufen ging es um die Qualifikation für die Finals am Sonntag. Die Sportler gingen auf den Strecken 3x1000 Meter, 4x400 Meter und 3x800 Meter an den Start. © Sportfoto Zink / ThHa