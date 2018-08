Leichtathletik: Mihambo und Przybylko vergolden deutsche EM

Im Weitsprung und im Hochsprung freut man sich über den Gewinn von Edelmetall - vor 1 Stunde

BERLIN - Goldener Jubel im Lager des deutschen Leichtathletikverbandes. Bei den Europameisterschaften in Berlin sicherte sich Malaika Mihambo den Titel im Weitsprung, wenig später zog Mateusz Przybylko im Hochsprung nach. Ein historischer Triumph für Deutschland.

Strahlendes Siegerlächeln: Mateusz Przybylko. © Kay Nietfeld/dpa



Strahlendes Siegerlächeln: Mateusz Przybylko. Foto: Kay Nietfeld/dpa



Die 24-jährige Mihambo sicherte sich Gold dank einer Weite von 6,75 Metern. Die Weitspringerin der LG Kurpfalz feiert somit ihren größten persönlichen Erfolg und konnte ihren Augen kaum trauen.

Gleiches galt am Abend für Mateusz Przybylko, der im Hochsprung mit dem Adler auf der Brust antrat. Mit einem makellosen Gala-Auftritt holte der Leverkusener bei der Leichtathletik-Europameisterschaft in Berlin die Goldmedaille und gewann den zweiten EM-Titel eines deutschen Hochspringers nach Dietmar Mögenburg 1982. Nervenstark überwand der 26 Jahre alte Przybylko alle Höhen bis 2,35 Metern im ersten Versuch und stellte damit seine persönliche Bestleistung ein. Zweiter wurde der Weißrusse Maxim Nedasekau mit 2,33 Metern, Bronze holte der unter neutraler Flagge startende Russe Ilja Iwanyuk mit 2,31 Metern.

Eike Onnen aus Hannover wurde mit der übersprungenen Anfangshöhe von 2,19 Metern Achter. Im März hatte Przybylko bereits über Bronze bei der Hallen-Weltmeisterschaft in Birmingham gewonnen. "Ich bin heiß wie Frittenfett", kündigte Przybylko bereits vor dem Finale an. "Wenn die Leute mitklatschen, kann ich mich fokussieren. Das gibt mir noch mehr Adrenalin. Ich will immer höher springen – bis zum Himmel."

Und der selbstbewusste gebürtige Bielefelder präsentierte sich auch in Berlin ganz nervenstark. Nur Iwanyuk aus Russland und Przybylko meisterten die ersten drei Höhen jeweils gleich im ersten Versuch. Der potenziell größte Gegner konnte dabei gar nicht erst an den Start gehen. Wegen Verletzung der Anti-Doping-Regeln hatte der russische Weltklasse-Hochspringer Danil Lyssenko sein Startrecht als neutraler Athlet vor der EM verloren. Der Weltverband IAAF begründete dies damit, dass der 21 Jahre alte Hallenweltmeister nicht über seine täglichen Aufenthaltsorte für mögliche Dopingtests in der Trainingsphase informiert hatte.

Rekord zum Greifen nah

Doch auch so entwickelte sich ein packender Wettkampf. Auch die 2,31 und 2,33 überwand Przybylko traumhaft sicher und überbot damit seine Jahresbestleistung. Als der italienische Titelverteidiger Gianmarco Tamberi riss, hatte Przybylko bereits eine Medaille sicher – und krönte seine Leistung mit dem Sprung über 2,35 Metern.

Przybylko hat polnische Eltern, sein jüngerer Bruder Kacper spielte zuletzt als Fußballprofi beim 1. FC Kaiserslautern. Seinen linken Oberarm ziert eine Tätowierung "mi familia" ("meine Familie"). Zum Abschluss ließ er die deutsche Rekordhöhe von 2,38 Metern auflegen - scheiterte jedoch. Doch auch dieses Ziel ist anvisiert: "Der deutsche Rekord ist zum Greifen nah", kündigte er an.

dpa/vah