Leichtathletik: Starker LAC Quelle in Rostock

Guter Auftritt bei der U 18- und U 20-Junioren-Meisterschaft - vor 24 Minuten

FÜRTH - Auf das Podest hat es niemand vom LAC Quelle Fürth bei den deutschen Leichtathletik-Meisterschaften der U 20 und U 18-Jugend geschafft. Trotzdem sind die Verantwortlichen mit den Leistungen zufrieden.

Lisa Schuster war in Rostock über 2000 m bärenstark, lief vier Sekunden unter ihrer Bestzeit. © Fotos: Theo Kiefner



Nachdem mit Weitspringer Leon Khavvam und Sprinter Joshua Unger zwei qualifizierte Starter verletzungsbedingt passen mussten, lag es an den Übriggebliebenen, die Kohlen aus dem Feuer zu holen. Den Anfang machte am Freitag Dion Alexander Heindl, der über die 5000 m der U 20 in einer Zeit von 16:05 min den 20. Platz belegte.

Eine beachtliche Leistung gelang U 20-Hindernisläuferin Lisa Schuster über 2000 m. Zwar hatte auch sie mit der Vergabe der Medaillen nichts zu tun – dafür waren die spätere Siegerin Josina Papenfuß, die nach 6:35,95 min über die Linie ging, und Lisa Oed viel zu stark. Trotzdem verbesserte Schuster ihre persönliche Bestzeit um rund vier Sekunden und kam nach 7:14,19 min ins Ziel.

Das ist umso bemerkenswerter, als Schuster im strömenden Regen auf der Rostocker Bahn sogar gestürzt war und nach dem Aufrappeln erst wieder Anschluss finden musste. Am Ende reichte es zum siebten Platz, womit sie beste bayerische Vertreterin in dieser Disziplin wurde.

Das gelang auch Tanja Neubert am Folgetag, die ebenfalls Siebte wurde. Auch sie konnte ihre bisherige Bestzeit aus dem Mai über die 3000-m-Strecke deutlich unterbieten und kam nach 10:01,20 min ins Ziel. Für die 4x100-Meter-Sprintstaffel der Juniorinnen war bereits im Vorlauf Schluss. Julia Bierl, Sina Rühl, Michaela Blanck und Felicia Vasquez-Wacker liefen eine Zeit von 49,53 s, hätten aber 48,75 s unterbieten müssen, um sich zumindest für das B-Finale zu qualifizieren.

Nur eine Sekunde

Anna Sailer dürfte etwas enttäuscht sein mit ihrer Höhe von 3,60 m, doch sie ist für den Länderkampf nominiert.



Deutlich knapper ging es da bei der 3x1000-Meter-Staffel der Aktiven zu. Die erreichte in der Besetzung Dario Tippmann, Dennis Gerhard und Jamie Williamson den sechsten Platz. Die Zeit von 7:16,40 min war trotzdem sehr stark, schließlich fehlte in der engen Konkurrenz nur eine gute Sekunde zu Platz drei.

Mit ihrem Ergebnis etwas enttäuscht dürfte Stabhochspringerin Anna Sailer gewesen sein. Im zweiten Versuch übersprang sie zwar die 3,60 m, scheiterte anschließend aber an den 3,70 m. Allerdings hätte sie auch mindestens ihre bisherige Bestleistung von 3,90 m überspringen müssen, hätte sie eine Chance auf Edelmetall haben wollen. So reichte es nur für Platz neun.

Über ein Trostpflaster kann sich die 19-Jährige aber dennoch freuen: "Anna ist mit dem vierten Platz in der deutschen Rangliste für ihren ersten Länderkampf nominiert und darf nächste Woche in Berlin im Teamwettbewerb gegen Frankreich und England springen", verkündete LAC-Vorsitzender Tim Höhnemann stolz.

ANDREAS GOLDMANN