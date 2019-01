Letzte Chance: Benoten Sie die Club-Profis nach der Berlin-Pleite!

Gründungsdatum: 04.05.1900

Mitgliederzahl: Über 22.000

Kurzbeschreibung: Titel, Tränen und Triumphe: Der 1. FC Nürnberg blickt auf eine bewegte, mittlerweile über 118-jährige Geschichte zurück. Seine größten Erfolge feierte der Club in den "goldenen" 20er Jahren, als alleine fünf der insgesamt neun Meisterschaften gelangen. Bis in die 60er Jahre gehörte der Verein zu den ganz großen Namen des deutschen Fußballs.

Doch mit dem erstmaligen Abstieg aus dem Oberhaus 1969 begann ein jahrzehntelanges Tief. Abstiege und Skandale prägten den Verein, der sich in dieser Zeit den Ruf einer Fahrstuhlmannschaft verdiente und 1996 gar in die drittklassige Regionalliga abstürzte.

Erst im neuen Jahrtausend konsolidierte sich der Verein und knüpfte mit dem DFB-Pokalsieg 2007 an alte Zeiten an. Im Fahrstuhl steckt der FCN jedoch bis heute fest. 2007/2008 und 2013/2014 - zwei Trainerwechsel, eine sieglose Hinrunde und zuletzt sieben Niederlagen in Folge inklusive - stieg der Club aus der 1. Bundesliga ab und ist damit alleiniger Rekordabsteiger in Deutschland. Seit dem Wiederaufstieg 2017/18 ist der FCN aber auch alleiniger Rekordaufsteiger ins Fußball-Oberhaus.



Deutscher Meister: 1920, 1921, 1924, 1925, 1927, 1936, 1948, 1961, 1968



DFB-Pokalsieger: 1935, 1939, 1962, 2007



Der Club-Kader in der Saison 2018/19



Aus dem Redaktions-Blog Der Club, mei, der Club! Was wäre er ohne seine Fans, die ihm trotz aller Absurditäten und Peinlichkeiten, trotz vielfältiger Unfähigkeiten und einem manchmal kaum erklärbaren Überschwang die Treue halten.

