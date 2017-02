Leverkusens Bellarabi schießt das 50.000 Bundesliga-Tor

Der Außenstürmer von Bayer 04 Leverkusen schlägt in Augsburg zu - vor 1 Stunde

AUGSBURG - Karim Bellarabi hat Bundesliga-Geschichte geschrieben. Beim Auswärtsspiel seiner Leverkusener in Augsburg hat der deutsche Nationalspieler das 50.000 Tor in der höchsten deutschen Spielklasse erzielt.

Jubiläumstor: Karim Bellarabi hat den 50.000 Treffer in der Bundesliga erzielt. © Jose Sena Goulao (dpa)



Jubiläumstor: Karim Bellarabi hat den 50.000 Treffer in der Bundesliga erzielt. Foto: Jose Sena Goulao (dpa)



Es ist die 23. Minute in Augsburg: Der FC Augsburg vertendelt den Ball im Mittelfeld, Leverkusens Kai Havertz schaltet am schnellsten und leitet den Konter ein. Auf halbrechter Position sieht er Karim Bellarabi am Fünfmeterraum einlaufen. Ein Pass, ein Tor: Der 50.000 Treffer in der Bundesliga-Geschichte. Nach langer Verletzungspause hat Karim Bellarabi erstmals wieder in Deutschlands höchster Spielklasse zugeschlagen - und dann ausgerechnet mit dem Jubiläumstor!

Wie sich der FC Augsburg gegen Bayern Leverkusen schlägt, lesen Sie hier im Liveticker.

fr