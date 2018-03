Lewandowski angeblich mit Real einig

Clubchef der Königlichen widerspricht nun aber Gerüchten - vor 1 Stunde

MADRID - Die Spekulationen um einen Wechsel von Bayern-Torjäger Robert Lewandowski zu Real Madrid gehen weiter. Einem Bericht der spanischen Zeitung "El Mundo Deportivo" zufolge soll sich der Pole mit den Königlichen auf einen vom Sommer an gültigen Zweijahresvertrag geeinigt haben.

Verliert der FC Bayern München seinen Torgaranten? Angeblich ist sich Robert Lewandowski mit Real Madrid über einen Wechsel einig. © Tobias Hase/dpa



Verliert der FC Bayern München seinen Torgaranten? Angeblich ist sich Robert Lewandowski mit Real Madrid über einen Wechsel einig. Foto: Tobias Hase/dpa



Der Kontrakt soll eine Option auf eine dritte Saison beinhalten. Der Vertrag des 29-Jährigen in München läuft allerdings noch bis 2021. Die Bayern-Verantwortlichen haben bei Spekulationen um Lewandowski zuletzt immer wieder auf die Vertragslaufzeit verwiesen.

Nach Informationen des Münchner Merkur hat Real-Präsident Florentino Pérez am Samstag an seinen Münchner Kollegen Karl-Heinz Rummenigge eine Klarstellung geschickt. Einen Tag vor dem Auswärtsspiel der Bayern bei RB Leipzig am Sonntag versicherte Pérez, dass es weder ein Treffen zwischen Lewandowskis neuem Berater Pini Zahavi und Pérez rechter Hand José Ángel Sánchez noch irgendwelche Absprachen gegeben habe. Eine Verpflichtung des 29 Jahre alte Polen stehe im Moment nicht zur Debatte, berichtete der Merkur.

Im jüngsten Bericht aus Spanien hieß es zuvor, die Einigung zwischen Real und dem Topstürmer der Bundesliga sei bereits getroffen worden. Pérez habe sich für eine Verpflichtung von Lewandowski entschieden, weil Wunschspieler Neymar von Paris Saint-Germain wohl für diesen Sommer keine Freigabe für einen schnellen Abschied aus Frankreich erhalten werde. Auch Tottenham-Star Harry Kane sei nicht zu bekommen.

Offen blieb die Frage, warum die Bayern ihrem besten Angreifer einen Wechsel zum Champions-League-Titelverteidiger erlauben sollten. Für den Fall, dass die Münchner Lewandowski tatsächlich ziehen lassen, dürften sie eine saftige Ablöse verlangen. Der Pole war 2014 von Borussia Dortmund nach München gewechselt.

dpa