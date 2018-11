Die Fans beider Lager gaben vor und während dem Spiel alles: Der Club ist auf Schalke zu Gast und feiert mit seinen Freunden aus dem Pott auf den Rängen eine Fußball-Party. Zählbares gab es als Geschenk für den Heimweg allerdings nicht: 2:5 hieß es am Ende aus fränkischer Sicht. Dann waren Sie gefragt: Wir wollten von Ihnen wissen, wie Sie den Auftritt des FCN bewerten. Und hier ist die Auswertung:

500 Anhänger hatten die Grizzlys am Sonntag aus Wolfsburg mit nach Nürnberg gebracht, der Oberrang leuchtete orange - doch am Ende siegten die Thomas Sabo Ice Tigers klar mit 5:1, was auch den legendären Twistman wieder zu einem Tänzchen verführte. Hier sind die Bilder aus der Arena!