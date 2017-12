Hochbetrieb beim Stand von Hax'n Liebermann: Die Club-Profis tauschten am Donnerstagabend wieder das Trikot gegen die Grillschürze, wagten sich an die Grillzangen und verteilten das Grillgut wie sonst nur Beinschüsse im Training. Auf dem Christkindlesmarkt stellten sich die Fußballer nämlich für den guten Zweck an den Grill - und blieben an diesem Abend nicht die einzigen Promis auf Nürnbergs größtem Weihnachtsmarkt. © Sportfoto Zink / DaMa