Live! 1:0 - Ice Tigers mit Blitzstart

Ice Tigers gehen als Tabellenführer der DEL in die Begegnung - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Um 19.30 Uhr brennt in der Arena Nürnberg wieder das Eis: Die Thomas Sabo Ice Tigers empfangen den ERC Ingolstadt. Die Marschrichtung hier ist klar, das Wilson-Team will als Primus der Liga unbedingt den nächsten Sieg einfahren und die Fans jubeln lassen.

+++ Hier geht's zum Live-Ticker +++

Die Richtung stimmt wieder: Nach der Pleite zum Jahresausklang bei Red Bull München haben die Thomas Sabo Ice Tigers im ersten Spiel 2018 gegen die Iserlohn Roosters direkt wieder jubeln dürfen. Daran will das Team unbedingt anknüpfen. Aktuell rangiert Nürnberg mit zwei Zählern mehr auf dem Konto vor München an der Spitze der Tabelle in der DEL. Auf Platz neun muss Ingolstadt punkten, will man den Anschluss an die Playoff-Plätze nicht aus den Augen verlieren.