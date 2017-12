Live! 2:3 - Ice Tigers zum dritten Mal hinten

Nach dem 0:4 in Iserlohn will Nürnberg den Fans wieder Freude bereiten - vor 13 Minuten

NÜRNBERG - Das Eis in der Arena Nürnberg brennt wieder! Die Schwenninger Wild Wings sind zu Gast und die Thomas Sabo Ice Tigers wollen wieder die Kurve kriegen: Mit einer Pleite aus Iserlohn zurückgekehrt, soll es ab 19.30 Uhr vor heimischer Kulisse wieder besser laufen.

+++ Hier geht´s zum Live-Ticker +++

Fighten sich die Ice Tigers zurück? Am letzten Spieltag musste das Team eine 0:4-Packung in Iserlohn schlucken, in der Tabelle ging es dann von der Spitze auf Rang drei zurück. Im Heimspiel gegen Schwenningen soll es wieder Jubel statt Frust geben. Die Wild Wings haben auch keine Punkte zu verschenken, belegen aktuell Rang sieben. Das Ziel aus Nürnberger Sicht ist klar: Fighten, siegen und am Ende die Tabellenführung wieder ganz dicht vor dem Helm haben.