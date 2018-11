Live: 5:1! Ice Tigers gegen Wolfsburg klar auf Kurs

Mit den Grizzlys ist ein direkter Tabellennachbar zu Gast - vor 47 Minuten

NÜRNBERG - Drei Niederlagen haben die Thomas Sabo Ice Tigers zuletzt in Folge hinnehmen müssen, heute starten Nürnbergs Kufencracks den nächsten Versuch, wieder zurück in die Spur zu kommen. Mit den Grizzlys aus Wolfsburg ist ein ähnlich formschwaches Team zu Gast am Kurt-Leucht-Weg. Geht da was? Hier geht's zum Tor-Ticker!

+++ Hier geht's zum Tor-Ticker +++

psz