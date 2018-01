Live! Abstiegskampf in Aue - Warm-Up für den FCN

Düsseldorf grüßt wieder von oben - MSV holt Zwei-Tore-Rückstand auf - vor 14 Minuten

AUE - Am Zweitliga-Sonntag ist Erzgebirge Aue, der nächste Club-Gegner, zuhause gegen ebenfalls abstiegsbedrohte Braunschweiger gefordert. Durch einen Auswärtssieg beim Kellerkind in Kaiserslautern eroberte Fortuna Düsseldorf bereits am Samstag die Tabellenführung vom FCN zurück.

+++ Hier geht's in Kürze zur Live-Konferenz +++

FC Kaiserslautern - Fortuna Düsseldorf 1:3 (0:0)

Zweitliga-Schlusslicht 1. FC Kaiserslautern hat im ersten Spiel nach dem medizinischen Notfall seines Trainers Jeff Strasser nur knapp eine Überraschung verpasst. Mit ihrem Interimscoach Hans-Werner Moser verloren die "Roten Teufel" am Samstag gegen Tabellenführer Fortuna Düsseldorf mit 1:3 (0:0).

Christopher Moritz brachte den FCK in der 48. Minute per Foulelfmeter in Führung. Zu einer Wende kam es erst nach gut einer Stunde, als Düsseldorfs Neuzugang Genki Haraguchi per Strafstoß zum 1:1 traf (64.) und Lauterns Torwart Marius Müller für sein Foul mit Gelb-Rot vom Platz musste. In Unterzahl kassierte ein kämpferisch starker FCK noch zwei Tore durch Benito Raman (78.) und Lukas Schmitz (90.).

MSV Duisburg - FC Heidenheim 3:3 (1:3)

Aufsteiger MSV Duisburg ist in der 2. Fußball-Bundesliga auf den vierten Tabellenplatz geklettert. Am Samstag holte die Mannschaft von Trainer Ilja Gruew im Heimspiel gegen den 1. FC Heidenheim nach 1:3-Rückstand noch ein 3:3 (1:3) und und blieb auch im fünften Spiel hintereinander ohne Niederlage.

Für Heidenheim markierten Maximilian Thiel (14. Minute), Marc Schnatterer (33.) mit einem Distanzschuss und der Duisburger Dustin Bomheuer (42./Eigentor) die Treffer. Vor 13.105 Zuschauern traf zunächst Kevin Wolze (27./Foulelfmeter/50.) für den MSV, ehe Kingsley Onuegbu (90.) den Hausherren kurz vor dem Abpfiff den Punktgewinn rettete.

Jahn Regensburg - FC Ingolstadt 3:2 (0:2)

Zum Spielbericht bitte hier entlang!