Live: Abstiegskampf in der Bundesliga - wer muss zittern?

Hamburg, Wolfsburg und Augsburg wollen die Relegation vermeiden - vor 1 Stunde

HAMBURG - Das Abstiegsgespenst geht um! Am letzten Spieltag der Saison entscheidet sich, welcher Klub in die Relegation muss. Den Showdown gibt es dabei in Hamburg, wo der HSV auf Wolfsburg trifft. Außerdem: Dortmund oder Hoffenheim, wer sichert sich die direkte Champions-League-Qualifikation? Das und mehr in unserer Live-Konferenz!

+++ Hier geht's zur Live-Konferenz! +++

