Live! Abstiegskampf überall - Braunschweig probt für Wolfsburg

Nicht nur die Münchner Löwen wollen den Klassenverbleib fixieren - vor 35 Minuten

HEIDENHEIM - 34. Spieltag, Endspurt in Liga zwei: Sechs Mannschaften kämpfen um den Klassenerhalt. Während sich Düsseldorf und Aue dabei in einem direkten Duell begegnen, ist Bielefeld in Dresden und der TSV 1860 München in Heidenheim gefordert. Stuttgart und Hannover können und werden aller Voraussicht nach den Aufstieg eintüten. Und Braunschweig? Die Eintracht will sich gegen den KSC für die Relegation gegen Wolfsburg warmschießen.

+++ Hier geht's zur Live-Konferenz +++

dpa