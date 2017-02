Live: Badstuber im Schalke-Dress zurück in München

Der Bundesliga-Spieltag am Samstag im Live-Ticker - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Holger Badstuber kehrt am Samstag zurück nach München - allerdings in königsblau. Sein Ex-Verein, der FC Bayern München, empfängt die Knappen. Außerdem will Augsburg gegen Bremen die Heimbilanz aufpolieren. Der Bundesliga-Spieltag im Live-Ticker.

+++ Zum Live-Ticker bitte hier entlang. +++

loc