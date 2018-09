Live: Bayern gegen Bayer und weitere heiße Duelle

Der Bundesliga-Samstag in der Konferenz! - vor 39 Minuten

NÜRNBERG - Die Länderspielpause ist vorbei, am Samstag wird's wieder wichtig in der Bundesliga: Bayer 04 Leverkusen will beim FC Bayern München den totalen Fehlstart vermeiden, Wolfsburg und die Hertha treffen sich zum unerwarteten Spitzenspiel und am Abend braucht Schalke dringend Zähler. Hier ist die Live-Konferenz!

+++ Hier geht's zur Live-Konferenz, die um 15.30 Uhr startet! +++

Bereits am Freitag gewann Borussia Dortmund mit 3:1 gegen Eintracht Frankfurt. Den Spielbericht dazu finden Sie hier.

