Live: Bayern gegen Mainz - Bremen empfängt Schalke

HANNOVER - Das Freitagabendspiel in der Bundesliga hatte es in sich: Beim Nordduell setzte sich Hannover gegen den HSV durch - und eroberte so vorerst die Tabellenführung. Am Samstagnachmittag sind die Bayern gegen Mainz gefordert.

Hannovers Neuzugang Ihlas Bebou traf zum 2:0-Endstand. Foto: Peter Steffen/dpa



Hannover 96 - Hamburger SV 2:0 (0:0)

Aufsteiger Hannover 96 hat mit einem 2:0 (0:0)-Sieg gegen den Hamburger SV die Tabellenspitze der Bundesliga erobert. Die Mannschaft der Stunde gewann das brisante Nordduell am Freitagabend vor 49.000 Zuschauern in der ausverkauften HDI-Arena durch Treffer von Martin Harnik (50. Minute) und Ihlas Bebou (82.).

Nach dem dritten Sieg im vierten Saisonspiel ist das Team von Trainer André Breitenreiter mit zehn Punkten zumindest über Nacht Tabellenführer. Die Hamburger kassierten nach zwei Siegen zum Auftakt nun die zweite Niederlage hintereinander, bleiben aber vorerst mit sechs 6 Punkten Siebter.

