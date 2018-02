Live: Bleibt Frankfurt auf Champions-League-Kurs?

Rekordmeister Bayern erwartet die Hertha - Labbadia legt mit Remis los - vor 35 Minuten

MAINZ - Mit einem Sieg in Stuttgart kann Eintracht Frankfurt vorübergehend auf Platz zwei der Bundesliga springen. Parallel dazu empfängt der an der Tabellenspitze einsam seine Kreise drehende FC Bayern die Berliner Hertha. Am Freitag feierte Labbadia seinen Wolfsburg-Einstand mit einem Remis.

Haben Frankfurts Sebastien Haller (links) und Gelson Fernandes auch in Stuttgart Grund zum Jubeln? © Fabian Sommer/dpa



+++ Die Bundesliga-Konferenz im Live-Ticker +++

FSV Mainz 05 - VfL Wolfsburg 1:1 (1:1)

Der VfL Wolfsburg hat beim Debüt von Trainer Bruno Labbadia gegen den FSV Mainz 05 unentschieden gespielt. Die Niedersachsen kamen in der Auswärtspartie am Freitagabend gegen die Rheinhessen zu einem 1:1 (1:1). Es war das 13. Remis des VfL in dieser Fußball-Bundesliga-Saison.

Labbadia hatte am Dienstag die Nachfolge von Coach Martin Schmidt angetreten, nachdem der Schweizer zurückgetreten war. Wolfsburgs Josip Brekalo brachte die Gäste in dem Kellerduell vor 25.173 Zuschauern zunächst in Führung (6. Minute), kurz vor der Pause glich der Japaner Yoshinori Muto aber aus (44.). Der Angreifer war nur drei Minuten vor seinem Treffer für den angeschlagenen Emil Berggreen eingewechselt worden.

Durch das Remis bleiben beide Teams tief im Tabellenkeller. Wolfsburg hat 25 Punkte, Mainz einen weniger. Werder Bremen kann am Wochenende schon mit einem Remis Mainz wieder auf den Relegationsrang verweisen.

