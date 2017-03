Live! Bochum will Nürnberg-Schwung nutzen

Kutschke & Co haben den FCK zu Gast - vor 1 Stunde

BOCHUM - Richtig zufrieden war Gertjan Verbeek nach dem 1:0 in Nürnberg nicht. Aber, wann ist ein Gertjan Verbeek schon zufrieden? Vielleicht am heutigen Abend, wenn sein VfL gegen Düsseldorf den dritten Sieg in Serie feiert. In Dresden ist derweil Kaiserslautern gegen Stefan Kutschke, Sachsens schießwütigen Sturmtank, gefordert.

dpa