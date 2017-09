Live! Burgi empfängt mit Schalke die Bayern

Gladbach nach Sieg im Aufwärtstrend - Leipzig zu Gast in Augsburg - vor 49 Minuten

NÜRNBERG - Der VfB Stuttgart ist am Dienstagabend ab 18.30 Uhr zu Gast bei Borussia Mönchengladbach. Ab 20.30 Uhr empfangen die Königsblauen aus Gelsenkirchen den Rekordmeister aus München, Leipzig gastiert derweil in Augsburg und Bremen versucht die Schmidt-Premiere in Wolfsburg zu sabotieren. Den Bundesliga-Spieltag gibt's hier im Live-Ticker!

Die Gladbacher befinden sich nach dem 2:0-Sieg gegen Stuttgart im Aufwind. Foto: Federico Gambarini/dpa



+++ Zum Live-Ticker der Bundesliga-Konferenz bitte hier entlang! +++

Borussia Mönchengladbach - VfB Stuttgart 2:0 (0:0)

Borussia Mönchengladbach hat den Aufwärtstrend in der Fußball-Bundesliga fortgesetzt. Das Team setzte sich am Dienstagabend vor 44.063 Zuschauern gegen den VfB Stuttgart mit 2:0 (0:0) durch und feierte seinen zweiten Saisonsieg. Entscheidender Mann war Doppeltorschütze Raffael (57./74., Foulelfmeter). Nach fünf Spieltagen haben die Gladbacher nun acht Punkte auf dem Konto, der Aufsteiger aus Stuttgart weist sechs Zähler auf.

Vor dem Anpfiff hatten die VfB-Spieler ihre Solidarität mit ihrem im Gesicht schwer verletzten Kapitän Christian Gentner gezeigt. Sie waren in Trainingsjacken mit Gentners Namen und seiner Trikotnummer 20 aufgelaufen. Die Partie war wegen des Abbrennens von Pyrotechnik im Stuttgarter Fanblock für drei Minuten unterbrochen worden.

