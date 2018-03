Live! BVB vs. Eintracht - Wer klettert auf Rang drei?

Stuttgart erkämpft sich einen Punkt gegen RB Leipzig - vor 26 Minuten

NÜRNBERG - Borussia Dortmund oder Eintracht Frankfurt - das direkte Duell um die Champions-League. Welches der beiden Teams klettert am Sonntag in der Tabelle an Bayer Leverkusen vorbei auf Rang drei? Leipzig musste sich zuvor mit einem Punkt in Stuttgart begnügen. Hier geht's zum Live-Ticker!

Borussia Dortmund - Eintracht Frankfurt

+++ Hier geht's zum Live-Ticker! +++

VfB Stuttgart - RB Leipzig 0:0 (0:0)

Der formstarke VfB Stuttgart hat am Sonntag in der Fußball-Bundesliga gegen Vizemeister RB Leipzig beim 0:0 einen wichtigen Zähler erkämpft. Für die Gäste aus Sachsen war das Remis ein Rückschlag im Kampf um die Champions-League-Plätze. Die Leipziger verharren mit 40 Punkten auf dem sechsten Tabellenplatz, der VfB rangiert nun mit 34 Zählern auf dem zehnten Rang.

Zu den Spielberichten der Spiele vom Freitag und Samstag bitte hier entlang.

loc